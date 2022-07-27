Кулеба – иностранным государствам: Не пытайтесь перекричать российские государственные СМИ, просто закройте их

"Российские государственные СМИ не являются альтернативной точкой зрения и не имеют ничего общего со свободой СМИ. Это государственная пропаганда, единственная цель которой – исказить реальность, разрушить демократию и уничтожить свободу слова. Не пытайтесь их перекричать, просто закройте их", – заявил министр.

Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої — викривити реальність, зруйнувати демократію та знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх.

Контекст:

27 февраля, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Еврокомиссия приняла решение о запрете пропагандистских медиа Russia Today и Sputnik.

28 февраля YouTube заблокировал в Украине российские пропагандистские каналы, среди которых "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", TAСС, "РИА Новости", РБК, телеканал "Звезда" и еще ряд других каналов.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора РФ.

В рамках шестого санкционного пакета против РФ в Евросоюзе в июне приостановили вещание российских каналов "Россия РТР"/"РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный".