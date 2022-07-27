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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба – иностранным государствам: Не пытайтесь перекричать российские государственные СМИ, просто закройте их

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Кулеба: Российские государственные СМИ не являются альтернативной точкой зрения и не имеют ничего общего со свободой СМИ
Кулеба: Российские государственные СМИ не являются альтернативной точкой зрения и не имеют ничего общего со свободой СМИ
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранные государства закрыть российские государственные СМИ. Об этом он написал в Twitter 27 июля.

"Российские государственные СМИ не являются альтернативной точкой зрения и не имеют ничего общего со свободой СМИ. Это государственная пропаганда, единственная цель которой – исказить реальность, разрушить демократию и уничтожить свободу слова. Не пытайтесь их перекричать, просто закройте их", – заявил министр.

Контекст:

27 февраля, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Еврокомиссия приняла решение о запрете пропагандистских медиа Russia Today и Sputnik.

28 февраля YouTube заблокировал в Украине российские пропагандистские каналы, среди которых "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", TAСС, "РИА Новости", РБК, телеканал "Звезда" и еще ряд других каналов.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора РФ.

В рамках шестого санкционного пакета против РФ в Евросоюзе в июне приостановили вещание российских каналов "Россия РТР"/"РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: российская пропаганда, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, фейк
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