Фейгин: В России тон пропагандистской своры не изменился: "Нам отступать некуда"

Журналист спросил, "какой тон сегодня российской пропагандистской своры".

"Там ничего не изменилось в этом смысле. Это симбиоз как бы методички и собственной инспирации такой. Они себя определенным образом заводят – и выдают некие методические указания, оформленные через их авторское видение", – ответил блогер.

Он отметил, что некоторые трактовки российскими пропагандистами тех или иных событий различаются.

"Опять же, "мы победим Украину, но..." или "цели такие, но...", – частая эта смена как бы кажущейся парадигмы... На самом деле им дают некоторый люфт для творчества, в зависимости от их самостоятельного значения: для того же [Владимира] Соловьева и ему подобных, [Дмитрия] Киселева. Но в целом тон все тот же: "Нам отступать некуда". Это нарратив [Маргариты] Симоньян. Значит, "мы дойдем до крайнего, мы пойдем на последнее", – объяснил Фейгин.

По его словам, поведение некоторых пропагандистов имеет свои особенности.

"В случае с Соловьевым – там больше хамски по форме: "На кого вы тут? Мы просто задавим, потому что мы есть". И [Ольга] Скабеева – это просто экзальтация на уровне чисто женского визга: "Проклятые бандеровцы. Смотрите, что они делают!" – сказал Фейгин.

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