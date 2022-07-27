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Фейгин: В России тон пропагандистской своры не изменился: "Нам отступать некуда"

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Фейгин рассказал о некоторых отличиях в заявлениях российских пропагандистов
Фейгин рассказал о некоторых отличиях в заявлениях российских пропагандистов
Фото: Mark Feygin / Twitter

У российских пропагандистов тон "методички" и "инспирации", заявил российский юрист, блогер Марк Фейгин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил, "какой тон сегодня российской пропагандистской своры".

"Там ничего не изменилось в этом смысле. Это симбиоз как бы методички и собственной инспирации такой. Они себя определенным образом заводят – и выдают некие методические указания, оформленные через их авторское видение", – ответил блогер.

Он отметил, что некоторые трактовки российскими пропагандистами тех или иных событий различаются.

"Опять же, "мы победим Украину, но..." или "цели такие, но...", – частая эта смена как бы кажущейся парадигмы... На самом деле им дают некоторый люфт для творчества, в зависимости от их самостоятельного значения: для того же [Владимира] Соловьева и ему подобных, [Дмитрия] Киселева. Но в целом тон все тот же: "Нам отступать некуда". Это нарратив [Маргариты] Симоньян. Значит, "мы дойдем до крайнего, мы пойдем на последнее", – объяснил Фейгин.

По его словам, поведение некоторых пропагандистов имеет свои особенности.

"В случае с Соловьевым – там больше хамски по форме: "На кого вы тут? Мы просто задавим, потому что мы есть". И [Ольга] Скабеева – это просто экзальтация на уровне чисто женского визга: "Проклятые бандеровцы. Смотрите, что они делают!" – сказал Фейгин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Дмитрий Киселев, пропаганда, российская пропаганда, Марк Фейгин, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, блогер
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