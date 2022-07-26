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Фейгин: В аппарате Путина сейчас коктейль из страха и неуверенности. Где-то в мозжечке они понимают, что развязка может быть самой неудачной

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Фейгин: В правительстве есть какая-то часть, которая считает: "Но мы-то почему за войну должны отвечать? Нам эта Украина и не сдалась"
Фейгин: В правительстве есть какая-то часть, которая считает: "Но мы-то почему за войну должны отвечать? Нам эта Украина и не сдалась"
Фото: Mark Feygin / Facebook

Российский юрист, блогер Марк Фейгин считает, что у сотрудников аппарата президента РФ Владимира Путина сейчас состояние растерянности, поскольку они не знают, чем закончится война с Украиной. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Вообще, в аппарате такой коктейль из страха и неуверенности, я бы сказал. Это такое раздражение-неуверенность. "Ради чего все? Нас ориентировали, что мы воры, коррупционеры, мы обогащаемся, создаем систему несменяемой власти ради вот этого сословного государства и нашего личного процветания. Чтобы мы могли жить в безопасности, не повторяя ошибок прошлого – начиная от социализма и кончая сталинскими репрессиями. Но мы держим жестко власть, чтобы продолжать жить, как мы хотим. А для чего сейчас мы живем?" – озвучил Фейгин вопросы, которые, по его мнению, ставят себе представители российской власти. – Им говорят: "Ну мы построим такой полуконцлагерь, но процветающий". Как, знаете, рядом с Варшавским гетто столики стояли, кафе было и люди [кофе] пили, а там где-то [рядом] кого-то шлепнули. То есть они как бы, с одной стороны, понимают, что выхода нет и нужно в этой ситуации каким-то образом выживать, но, с другой стороны, понимания, ради чего все это делать, нет". 

По мнению блогера, сейчас представители российской власти в напряжении и ждут развязки войны.

"И где-то в мозжечке они понимают, что развязка может быть самой неудачной, самой неуспешной. Поэтому надо еще подождать. И какая-то суета – она уже публично выйдет", – спрогнозировал Фейгин.

Он считает, что в будущем какие-то проявления этой суеты и страха станут очевидными для наблюдателей, особенно в российском правительстве.

"Там [в правительстве] есть какая-то часть, которая считает: "Но мы-то почему за войну должны отвечать? От санкций и до заморозки наших активов. Нам эта Украина и не сдалась. У нас все хорошо было. Нам от этой Украины ни горячо, ни холодно вообще. И почему мы должны были подчинить все свои интересы и всю свою аппаратную судьбу, власть и все, что с ней связано, отпрысков, которых надо устраивать на Западе в основном, – подчинять этой зависимости от исхода кампании в Украине? А если, действительно, они там возьмут и деоккупируют территории? Что будет и как?" – описал он вероятные настроения в российском кабинете министров.

Фейгин убежден, что таких настроений не было бы, если бы российским войскам удалось захватить Киев.

"Вот если бы за три дня, действительно, взяли Киев, если бы захватили Украину, как-то бы с этим научились жить, как-то бы это преодолели. Им бы сказали: "Все нормально, вопрос решен, вопрос закрыт. Сейчас будем кого-то подкупать, где-то давить, где-то шантажировать и угрожать, но мы свое выкружим, мы получим то, к чему стремились. Мы захватили самую значимую часть территории бывшего СССР". А это действительно было бы так. Практически три славянские республики. "И дальше уже будем как-то с этим десятилетие-другое жить. Может быть, мы не успеем, но это продолжат наши [дети]". А здесь получается, что не выходит, не выкруживается. "А какая тогда цель дальше? Что тогда вы намереваетесь делать дальше?" И вот здесь вопросов больше, чем ответов. И самое главное – власть этих ответов не дает, Путин этих ответов не дает. "Все идет по плану, все идет в соответствии с фазами". А по какому плану?" – сказал Фейгин.

Он предположил, что это чувство растерянности будет только нарастать. Но, по мнению блогера, важно его еще больше усилить, например, с помощью санкций: наложив их не на десятки российских чиновников, а на 10 тыс.

"Чтобы это всеохватно было, чтобы нельзя было спрятаться: "Нет такого места, где я в домике". Нет, ты не в домике. Даже если ты мэр или заммэра, ты не в домике и тебе надо решать эту проблему. "Да я не хочу. Почему я? Я мэр..." Нет, дорогой друг. Как [руководителя СССР в 19531964 годах Никиту] Хрущева снимали? Собрались в ЦК... "Надо отдохнуть". Понимаете? И там ведь сидели люди вплоть до секретарей райкомов, – напомнил Фейгин. – То есть тут не получится решить этот вопрос, если они не будут чувствовать, что надо что-то поменять, надо с этим что-то делать... А подвинуть их может только давление, только угроза того, что всего лишат".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля этого года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины". В Пентагоне заявили, что Путин рассчитывал захватить Киев за несколько дней, но просчитался, война продолжается шестой месяц.

После вторжения в Украину США, ЕС, Канада, Австралия, Великобритания и другие страны наложили на Россию санкции, РФ покинули сотни известных компаний.

В конце мая российское издание "Медуза" написало, что российская элита разделилась на два лагеря: бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что Путин начал войну, не подумав о масштабах санкций, а представителей силовых структур не устраивают медленные темпы так называемой спецоперации.

Сейчас РФ оккупировала около 20% территории УкраиныСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что президент поставил задачу Вооруженным силам Украины освободить всю территорию страны от российских оккупантов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, санкции, Кремль, Марк Фейгин, война России против Украины, правительство РФ
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