РФ, скорее всего, попытается использовать визиты Лаврова в Африку, чтобы обвинить Запад в продовольственном кризисе – британская разведка

В пресс-службе напомнили, что Лавров в настоящее время совершает поездку в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

"Россия, скорее всего, попытается использовать эти визиты, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе и заручиться поддержкой африканских государств, которые в остальном сохраняли нейтралитет в отношении российского вторжения в Украину. С 2014 года Россия предприняла значительные усилия для обеспечения влияния в Африке, причем [частная военная компания] "Вагнер" часто использовалась как один из ее любимых инструментов влияния в регионе", – говорится в сообщении.

В разведке предполагают, что Россия, вероятно, в первую очередь взаимодействует с Африкой, потому что считает, что это "укрепит идентичность "великой державы", к которой стремится Россия".

"Ее второстепенные цели, вероятно, состоят в том, чтобы обеспечить товарные концессии и убедить африканские государства голосовать в соответствии с интересами России на международных форумах", – добавили в ведомстве.