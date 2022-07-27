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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ, скорее всего, попытается использовать визиты Лаврова в Африку, чтобы обвинить Запад в продовольственном кризисе – британская разведка

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Лавров посетил несколько африканских стран
Лавров посетил несколько африканских стран
Фото: EPA

Одной из целей визитов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в страны Африки может быть обвинение Запада в глобальном продовольственном кризисе. Об этом сообщило 27 июля в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В пресс-службе напомнили, что Лавров в настоящее время совершает поездку в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

"Россия, скорее всего, попытается использовать эти визиты, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе и заручиться поддержкой африканских государств, которые в остальном сохраняли нейтралитет в отношении российского вторжения в Украину. С 2014 года Россия предприняла значительные усилия для обеспечения влияния в Африке, причем [частная военная компания] "Вагнер" часто использовалась как один из ее любимых инструментов влияния в регионе", – говорится в сообщении.

В разведке предполагают, что Россия, вероятно, в первую очередь взаимодействует с Африкой, потому что считает, что это "укрепит идентичность "великой державы", к которой стремится Россия".

"Ее второстепенные цели, вероятно, состоят в том, чтобы обеспечить товарные концессии и убедить африканские государства голосовать в соответствии с интересами России на международных форумах", – добавили в ведомстве.

Контекст:

Россия после полномасштабного вторжения в Украину заблокировала возможности экспорта зерна из Украины морскими путями. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.  По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

По данным Зеленского, от экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна. Соглашения подписали Украина с ООН и Турцией и РФ с ООН и Турцией. Украина и Россия между собой соглашений не заключали. Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг".

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил ракетные удары по одесскому порту. Он подчеркнул, что все стороны должны исполнять взятые на себя обязательства, не уточняя, кто атаковал порт.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерна для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Великобритания, Африка, Сергей Лавров, разведка, голод, война России против Украины, морские порты Украины, зерно
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