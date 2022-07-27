Координационный центр по вывозу украинского зерна откроется в Стамбуле 27 июля – минобороны Турции

Украинское зерно готовятся вывозить из украинских портов, очередной шаг в реализации соглашений о деблокировании – создание СКЦ в Стамбуле Фото: EPA

Как ожидается, центр в Стамбуле будет следить за тем, чтобы суда, идущие с зерном из Украины, не отклонялись от установленного коридора, а также инспектировать перевозимый ими груз, уточняет издание.

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из Морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.

Васьков отметил, что администрировать и обеспечивать все процессы в территориальных водах Украины будет исключительно украинская власть.

По словам Кубракова, Украина подписывала соглашение о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов с ООН и Турцией. "Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют, оно работает, если не гарантируют, оно не работает", – отметил глава Мининфраструктуры.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский во время брифинга 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерна для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.