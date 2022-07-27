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Координационный центр по вывозу украинского зерна откроется в Стамбуле 27 июля – минобороны Турции

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Украинское зерно готовятся вывозить из украинских портов, очередной шаг в реализации соглашений о деблокировании создание СКЦ в Стамбуле
Украинское зерно готовятся вывозить из украинских портов, очередной шаг в реализации соглашений о деблокировании – создание СКЦ в Стамбуле
Фото: EPA

Совместный координационный центр (СКЦ) для экспорта украинского зерна, в который войдут представители России, Украины, Турции и ООН, торжественно откроется в Стамбуле 27 июля, сообщает 26 июля "Русская служба BBC News", ссылаясь на заявление министерства обороны Турции.

Как ожидается, центр в Стамбуле будет следить за тем, чтобы суда, идущие с зерном из Украины, не отклонялись от установленного коридора, а также инспектировать перевозимый ими груз, уточняет издание.

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из Морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.

Васьков отметил, что администрировать и обеспечивать все процессы в территориальных водах Украины будет исключительно украинская власть.

По словам Кубракова, Украина подписывала соглашение о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов с ООН и Турцией. "Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют, оно работает, если не гарантируют, оно не работает", – отметил глава Мининфраструктуры.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский во время брифинга 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерна для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

Контекст:

Зеленский говорил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала соответствующий документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

Соглашение, среди прочего, предполагает создание в Турции СКЦ, который будет действовать под эгидой ООН, писала "Русская служба BBC News".

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