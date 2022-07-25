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Украина сейчас имеет зерна для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд – Сольский

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Сольский уточнил, что средства от продажи зерна необходимы фермерам, чтобы они вовремя могли начать посевную кампанию в следующем году
Сольский уточнил, что средства от продажи зерна необходимы фермерам, чтобы они вовремя могли начать посевную кампанию в следующем году
Фото: depositphotos.com

Сейчас в Украине находится остаток прошлогоднего урожая зерновых, который можно экспортировать на сумму в $10 млрд. Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский во время брифинга 25 июля, транслировавшегося "Укринформом".

"Владимир Алексанрович [Зеленский, президент Украины] сказал, что у нас на остатках есть зерно на общую сумму в $10 млрд. Это действительно так, это огромная сумма. Кроме того, что мы ожидаем в этом году и что нужно вывезти, это еще [зерно на] $20 млрд. Это деньги, которые могут получить Украина и украинцы от продажи зерна для того, чтобы государство функционировало – в первую очередь, аграрная отрасль", – отметил Сольский.

Министр уточнил, что средства от продажи зерна необходимы фермерам, чтобы они вовремя могли начать посевную кампанию в следующем году. 

"Единственная и основная причина, которая обусловит голод много где  и сможет вызвать нехватку какого-нибудь продовольствия в Украине, – это то, что фермеры в будущем не будут иметь ни денег, ни аргументации, чтобы делать это в следующем году", – добавил он.

По словам Сольского, подписанное 22 июля соглашение об экспорте зерна должно помочь решить эти проблемы: количество экспортируемого зерна должно вырасти, а логистика – удешевиться.

Контекст:

Зеленский говорил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна. Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил ракетные удары по одесскому порту. Он подчеркнул, что все стороны должны исполнять взятые на себя обязательства, не уточняя, кто атаковал порт.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, экспорт, Министерство аграрной политики, война России против Украины, Николай Сольский, зерно
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