Украина сейчас имеет зерна для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд – Сольский

Сольский уточнил, что средства от продажи зерна необходимы фермерам, чтобы они вовремя могли начать посевную кампанию в следующем году Фото: depositphotos.com

"Владимир Алексанрович [Зеленский, президент Украины] сказал, что у нас на остатках есть зерно на общую сумму в $10 млрд. Это действительно так, это огромная сумма. Кроме того, что мы ожидаем в этом году и что нужно вывезти, это еще [зерно на] $20 млрд. Это деньги, которые могут получить Украина и украинцы от продажи зерна для того, чтобы государство функционировало – в первую очередь, аграрная отрасль", – отметил Сольский.

Министр уточнил, что средства от продажи зерна необходимы фермерам, чтобы они вовремя могли начать посевную кампанию в следующем году.

"Единственная и основная причина, которая обусловит голод много где и сможет вызвать нехватку какого-нибудь продовольствия в Украине, – это то, что фермеры в будущем не будут иметь ни денег, ни аргументации, чтобы делать это в следующем году", – добавил он.

По словам Сольского, подписанное 22 июля соглашение об экспорте зерна должно помочь решить эти проблемы: количество экспортируемого зерна должно вырасти, а логистика – удешевиться.