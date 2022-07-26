В США запустили проект RussiaTheftWatch, где собирают факты грабежа Россией украинской продукции

Он также представил первый доклад группы ISRP: в нем собраны все задокументированные факты грабежа Россией украинского зерна и металлопродукции, в частности, спутниковые фото, данные навигационных компаний и источников ISRP в разных странах мира. Всего в отчете ISRP указано около 50 отдельных инцидентов, в отношении которых есть четкие доказательства того, что суда использовались для перевозки украинского зерна, украденного Россией.
Как сказано в отчете, награбленная сталь доставляется непосредственно в российские промышленные районы, где используется для местного производства, а зерно отправляется напрямую в Турцию или Сирию, причем в некоторых случаях проходит через российские порты, чтобы скрыть его происхождение.
В последующих отчетах ISRP также представит свои выводы по поводу того, как смягчить последствия этого мародерства – в частности, механизмы по передаче Украине активов РФ, которые заморожены по всему миру, отметил Глассман.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.
По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины, на момент оккупации на элеваторах там хранилось около 1,5 млн тонн зерна, сообщали в Минагрополитики.
РФ отбирает у украинских агрофирм и новый урожай. Так, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал 22 июля, что оккупанты отобрали и вывезли около 70 тыс. тонн зернанового урожая, собранного в Луганской области.
31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.
Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла.
Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность. Убытки от мародерства стали оцениваются в $600 млн.