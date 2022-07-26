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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В США запустили проект RussiaTheftWatch, где собирают факты грабежа Россией украинской продукции

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Зерно Россия отправляет в Турцию или Сирию, в некоторых случаях через российские порты, чтобы скрыть его происхождение
Зерно Россия отправляет в Турцию или Сирию, в некоторых случаях – через российские порты, чтобы скрыть его происхождение
Фото: depositphotos.com

Инициатива по изучению российского пиратства (ISRP), куда входят бывшие правительственные чиновники США, эксперты по международной торговле и эксперты по нацбезопасности, запустила новый проект, который будет выявлять масштабы разграбления Россией украинских активов. Документы, подтверждающие факты воровства, и текущие новости будут собирать в ресурсном центре группы под названием RussiaTheftWatch. Об этом на пресс-конференции рассказал главный представитель ISRP, бывший заместитель госсекретаря США Джеймс К. Глассман.

Он также представил первый доклад группы ISRP: в нем собраны все задокументированные факты грабежа Россией украинского зерна и металлопродукции, в частности, спутниковые фото, данные навигационных компаний и источников ISRP в разных странах мира. Всего в отчете ISRP указано около 50 отдельных инцидентов, в отношении которых есть четкие доказательства того, что суда использовались для перевозки украинского зерна, украденного Россией.

Как сказано в отчете, награбленная сталь доставляется непосредственно в российские промышленные районы, где используется для местного производства, а зерно отправляется напрямую в Турцию или Сирию, причем в некоторых случаях проходит через российские порты, чтобы скрыть его происхождение.

В последующих отчетах ISRP также представит свои выводы по поводу того, как смягчить последствия этого мародерства – в частности, механизмы по передаче Украине активов РФ, которые заморожены по всему миру, отметил Глассман.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.

По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины, на момент оккупации на элеваторах там хранилось около 1,5 млн тонн зерна, сообщали в Минагрополитики. 

РФ отбирает у украинских агрофирм и новый урожай. Так, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал 22 июля, что оккупанты отобрали и вывезли около 70 тыс. тонн зернанового урожая, собранного в Луганской области.

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.

Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла.

Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность. Убытки от мародерства стали оцениваются в $600 млн.

Теги: США, война, захват, кража, металлургия, вторжение, сталь, мародеры, война России против Украины, зерно
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