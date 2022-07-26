В США запустили проект RussiaTheftWatch, где собирают факты грабежа Россией украинской продукции

Зерно Россия отправляет в Турцию или Сирию, в некоторых случаях – через российские порты, чтобы скрыть его происхождение Фото: depositphotos.com

Он также представил первый доклад группы ISRP: в нем собраны все задокументированные факты грабежа Россией украинского зерна и металлопродукции, в частности, спутниковые фото, данные навигационных компаний и источников ISRP в разных странах мира. Всего в отчете ISRP указано около 50 отдельных инцидентов, в отношении которых есть четкие доказательства того, что суда использовались для перевозки украинского зерна, украденного Россией.

Как сказано в отчете, награбленная сталь доставляется непосредственно в российские промышленные районы, где используется для местного производства, а зерно отправляется напрямую в Турцию или Сирию, причем в некоторых случаях проходит через российские порты, чтобы скрыть его происхождение.

В последующих отчетах ISRP также представит свои выводы по поводу того, как смягчить последствия этого мародерства – в частности, механизмы по передаче Украине активов РФ, которые заморожены по всему миру, отметил Глассман.

Война России против Украины. Главное (обновляется)