В Минагрополитики Украины рассказали, как разблокировка портов повлияет на цену зерна

Сольский напомнил, что после подписания соглашения 22 июля цены на зерно на бирже упали на $3–4 Фото: depositphotos.com

"Открытие портов – это один из факторов в мире, которые сейчас влияют на цену зерна. Их несколько, и все они чрезвычайно важны. Украинский фактор – один из них, один из важнейших", – сказал он.

Сольский напомнил, что после подписания соглашения 22 июля цены на зерно на бирже упали на $3–4.

"Второй фактор, который влияет на поднятие цены, – большая засуха в Европе, в том числе в наших соседних странах: Румыния, Венгрия", – сообщил министр.

Он также отметил, что ряд стран закупит зерна больше, чем обычно, что также может поднять верхнюю планку цены. В то же время ожидание большого урожая в Бразилии может несколько снизить цены.

"Мое личное мнение – цена рискует несколько глобально уменьшиться. Но в Украине это будет движение навстречу друг другу: цена для фермера будет повышаться за счет уменьшения цены логистики, а в порту она может падать", — добавил министр.