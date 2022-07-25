В Минагрополитики Украины рассказали, как разблокировка портов повлияет на цену зерна

"Открытие портов – это один из факторов в мире, которые сейчас влияют на цену зерна. Их несколько, и все они чрезвычайно важны. Украинский фактор – один из них, один из важнейших", – сказал он.
Сольский напомнил, что после подписания соглашения 22 июля цены на зерно на бирже упали на $3–4.
"Второй фактор, который влияет на поднятие цены, – большая засуха в Европе, в том числе в наших соседних странах: Румыния, Венгрия", – сообщил министр.
Он также отметил, что ряд стран закупит зерна больше, чем обычно, что также может поднять верхнюю планку цены. В то же время ожидание большого урожая в Бразилии может несколько снизить цены.
"Мое личное мнение – цена рискует несколько глобально уменьшиться. Но в Украине это будет движение навстречу друг другу: цена для фермера будет повышаться за счет уменьшения цены логистики, а в порту она может падать", — добавил министр.
Зеленский говорил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна. Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.
23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил ракетные удары по одесскому порту. Он подчеркнул, что все стороны должны исполнять взятые на себя обязательства, не уточняя, кто атаковал порт.