Убытки от воровства Россией украинской стали оцениваются в $600 млн – Рыженков

Юрий Рыженков: Они воруют не только наши продукты, но и те, которые уже оплачены и принадлежат европейским покупателям Фото: metinvestholding.com

По его словам, часть стали, которая переправляется в Россию и продается, предназначена для клиентов, уже внесших за нее предоплату. Таким образом, российское мародерство ударило не только по Украине, но и по партнерам компании за границей.

"То, что они [россияне] делают, – это мародерство. Они воруют не только наши продукты, но и те, которые уже оплачены и принадлежат европейским покупателям. То есть воруют у европейцев тоже", – подчеркнул Рыженков.



Он также сообщил, что компания документирует как можно больше фактов грабежа и готовится подать судебный иск в будущем, публичные источники и собственные информаторы компании неоднократно сообщали, что сталь переправлялась в Россию и продавалась на внутренних рынках или в страны Африки и Азии.



"Однажды россияне предстанут перед не только международными судами, но и уголовными судами. И мы будем преследовать их всем, что у нас есть", – заверил Рыженков.

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