Убытки от воровства Россией украинской стали оцениваются в $600 млн – Рыженков

По его словам, часть стали, которая переправляется в Россию и продается, предназначена для клиентов, уже внесших за нее предоплату. Таким образом, российское мародерство ударило не только по Украине, но и по партнерам компании за границей.
"То, что они [россияне] делают, – это мародерство. Они воруют не только наши продукты, но и те, которые уже оплачены и принадлежат европейским покупателям. То есть воруют у европейцев тоже", – подчеркнул Рыженков.
Он также сообщил, что компания документирует как можно больше фактов грабежа и готовится подать судебный иск в будущем, публичные источники и собственные информаторы компании неоднократно сообщали, что сталь переправлялась в Россию и продавалась на внутренних рынках или в страны Африки и Азии.
"Однажды россияне предстанут перед не только международными судами, но и уголовными судами. И мы будем преследовать их всем, что у нас есть", – заверил Рыженков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.
31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.
Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла.
Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность.