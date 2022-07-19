Меткомбинат имени Ильича призвал Верховную Раду инициировать антидемпинговые расследования против продукции из РФ

Комбинат обратился к временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам гуманитарного и международного уголовного права в условиях войны РФ против Украины с просьбой имплементировать нормы международного права, которые позволят Украине начать эти процессы.

"Представители РФ загружают на иностранные суда похищенную металлопродукцию украинских предприятий с целью ее вывоза за пределы Украины. Впервые металл был вывезен 31 мая, в дальнейшем иностранные суда еще дважды вывозили продукцию. Из публикаций в СМИ нам известно, что похищенная продукция, вероятно, будет доставлена в Турцию, Сирию, Ливию и другие страны, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о взаимной помощи в уголовных делах", – сказано в письме.

Также руководство ММК имени Ильича пишет, что уже обратилось в правоохранительные органы с заявлением о краже продукции, нарушении правил и обычаев войны со стороны России, но эффективно расследовать дело нет возможности, так как украинские следователи не могут получить доступ к месту преступления и свидетелям.

"Кроме того, в некоторых странах – потребителях металла из РФ (Ливия, Сирия, Египет, Турция) отсутствуют национальные санкции и меры антидемпингового характера, которые бы препятствовали приобретению похищенной продукции", – отмечается в письме.

Авторы подчеркивают, что комиссия Верховной Рады должна прежде всего повысить эффективность сотрудничества с государствами, которые являются потенциальными потребителями металлургической продукции из России – с Сирией, Китаем, Индией, Турцией, Египтом и Ливией.

"Также просим вас, во взаимодействии с Кабмином, инициировать признание РФ государством – спонсором терроризма со стороны США и других стран и усилить таможенный контроль за продукцией из российских портов со стороны служб государств Сирия, Китай, Индия, Турция, Египет, Ливия. Также просим инициировать блокировку активов всех российских металлургических предприятий и портов в акватории Черного моря и ввести торговое эмбарго против всей металлургической продукции, изготовленной в РФ, или той, которая импортируется из РФ", – сказано в документе.

Представители комбината убеждены, что для поиска украденной продукции нужно международное и двустороннее сотрудничество, чтобы она не попадала в третьи страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)