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Меткомбинат имени Ильича призвал Верховную Раду инициировать антидемпинговые расследования против продукции из РФ

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Металлурги обратились к парламенту
Металлурги обратились к парламенту
Фото: rbc.ua

Украина должны инициировать торговое эмбарго для металлургической продукции из РФ и антидемпинговые расследования против России, заявили на металлургическом комбинате имени Ильича группы "Метинвест". Об этом со ссылкой на письмо руководства ММК имени Ильича пишет 19 июля "РБК-Украина".

Комбинат обратился к временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам гуманитарного и международного уголовного права в условиях войны РФ против Украины с просьбой имплементировать нормы международного права, которые позволят Украине начать эти процессы.

"Представители РФ загружают на иностранные суда похищенную металлопродукцию украинских предприятий с целью ее вывоза за пределы Украины. Впервые металл был вывезен 31 мая, в дальнейшем иностранные суда еще дважды вывозили продукцию. Из публикаций в СМИ нам известно, что похищенная продукция, вероятно, будет доставлена в Турцию, Сирию, Ливию и другие страны, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о взаимной помощи в уголовных делах", – сказано в письме.

Также руководство ММК имени Ильича пишет, что уже обратилось в правоохранительные органы с заявлением о краже продукции, нарушении правил и обычаев войны со стороны России, но эффективно расследовать дело нет возможности, так как украинские следователи не могут получить доступ к месту преступления и свидетелям.

"Кроме того, в некоторых странах – потребителях металла из РФ (Ливия, Сирия, Египет, Турция) отсутствуют национальные санкции и меры антидемпингового характера, которые бы препятствовали приобретению похищенной продукции", – отмечается в письме.

Авторы подчеркивают, что комиссия Верховной Рады должна прежде всего повысить эффективность сотрудничества с государствами, которые являются потенциальными потребителями металлургической продукции из России – с Сирией, Китаем, Индией, Турцией, Египтом и Ливией.

"Также просим вас, во взаимодействии с Кабмином, инициировать признание РФ государством – спонсором терроризма со стороны США и других стран и усилить таможенный контроль за продукцией из российских портов со стороны служб государств Сирия, Китай, Индия, Турция, Египет, Ливия. Также просим инициировать блокировку активов всех российских металлургических предприятий и портов в акватории Черного моря и ввести торговое эмбарго против всей металлургической продукции, изготовленной в РФ, или той, которая импортируется из РФ", – сказано в документе.

Представители комбината убеждены, что для поиска украденной продукции нужно международное и двустороннее сотрудничество, чтобы она не попадала в третьи страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.

Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла.

Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность.

Теги: Верховная Рада, терроризм, кража, металлургия, эмбарго, расследование, ммк им. Ильича, война России против Украины
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