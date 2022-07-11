Ахметов: Мы предъявим иски к России – во всех международных и национальных инстанциях

"Мы однозначно предъявим иски к России – во всех международных и национальных инстанциях – и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса", – сообщил бизнесмен.
Предприятия СКМ также пытаются пресечь воровство Россией украинских товаров, в частности металлургической продукции из захваченного российскими войсками Мариуполя.
"Прямо сейчас РФ цинично загружает на свои корабли украинскую сталь в Мариуполе. Это грабеж и наглое нарушение международного права", – добавил Ахметов.
В конце июня Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека по поводу компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины.
За нарушение прав собственности бизнесмен, которому, в частности, принадлежит мариупольский завод "Азовсталь" и ряд промышленных предприятий на Донбассе, требует от РФ возмещения ущерба. Точная сумма компенсации пока не может быть определена в связи с продолжающимися боевыми действиями, однако предполагается, что Россия должна выплатить бизнесмену миллиарды долларов.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя эту информацию, что РФ денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека. По словам Пескова, "в данном случае Россия вышла из соответствующих документов, поэтому ответ абсолютно очевиден".