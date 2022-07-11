Ахметов: Мы предъявим иски к России – во всех международных и национальных инстанциях

Ринат Ахметов: Прямо сейчас РФ цинично загружает на свои корабли украинскую сталь в Мариуполе Фото: nv.ua

"Мы однозначно предъявим иски к России – во всех международных и национальных инстанциях – и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса", – сообщил бизнесмен.

Предприятия СКМ также пытаются пресечь воровство Россией украинских товаров, в частности металлургической продукции из захваченного российскими войсками Мариуполя.

"Прямо сейчас РФ цинично загружает на свои корабли украинскую сталь в Мариуполе. Это грабеж и наглое нарушение международного права", – добавил Ахметов.