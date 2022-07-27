Оккупанты не смогут быстро восстановить Антоновский мост – глава Херсонского облсовета

"У них [российских оккупантов] есть проблемы с получением технической документации – они не могут получить к ней доступ и разработать план его [моста] восстановления. Также у них отсутствуют специалисты, которые смогли бы его быстро восстановить, и отсутствует техника", – отметил Соболевский.
Он рассказал, что мост очень поврежден и непригоден для передвижения даже на легковом транспорте.
"100% он не будет пригоден для того, чтобы они могли перебрасывать там тяжелую технику", – уточнил Соболевский.
Российские оккупанты оградили подъезды к мосту и не подпускают туда никого, чтобы не было передачи информации о повреждениях. Соболевский добавил, что после удара по мосту моральный дух российских оккупантов в Херсонской области упал.
В оперативном командовании "Юг" сообщили, что украинские военные в ночь на 27 июля нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту через Днепр. Первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что мосту нанесены серьезные повреждения после "ночной отработки".
Назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что движение по мосту перекрыто. Он добавил, что ВСУ также повредили железнодорожный мост через Днепр под Херсоном.
СМИ публиковали видео с последствиями ударов по Антоновскому мосту.
По словам главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, Антоновский мост после ударов ВСУ не разрушен, но проезд по нему невозможен. "Тем самым ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов", – написал он в Telegram.