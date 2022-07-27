Оккупанты не смогут быстро восстановить Антоновский мост – глава Херсонского облсовета

"У них [российских оккупантов] есть проблемы с получением технической документации – они не могут получить к ней доступ и разработать план его [моста] восстановления. Также у них отсутствуют специалисты, которые смогли бы его быстро восстановить, и отсутствует техника", – отметил Соболевский.

Он рассказал, что мост очень поврежден и непригоден для передвижения даже на легковом транспорте.

"100% он не будет пригоден для того, чтобы они могли перебрасывать там тяжелую технику", – уточнил Соболевский.

Российские оккупанты оградили подъезды к мосту и не подпускают туда никого, чтобы не было передачи информации о повреждениях. Соболевский добавил, что после удара по мосту моральный дух российских оккупантов в Херсонской области упал.