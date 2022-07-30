США "относительно скоро" предоставят Украине новый пакет военной помощи – Кирби

Кирби отметил, что пока не будет называть дат. Однако, по его словам, заявление о следующем раунде оборонной поддержки Украины будет объявлено "относительно скоро".
Комментируя содержание нового пакета, Кирби заметил, что в нем можно ожидать "вещи, соответствующие тем видам оборонной помощи, которые вы видели в прошлом".
О 16-м, последнем на данный момент, предоставленном Украине пакете военной помощи на сумму $270 млн США объявили 22 июля.
Он включает $175 млн, выделение которых 22 июля одобрил президент США Джо Байден, и $95 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
В рамках этого пакета США передают Украине четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним, четыре командно-штабные машины, 36 тыс. снарядов калибра 105 мм, дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и другое оборудование, а также до 580 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты выделили Украине около $8,2 млрд на помощь в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе около $7,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявляли, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".