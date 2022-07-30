США "относительно скоро" предоставят Украине новый пакет военной помощи – Кирби

Кирби пока не уточняет, что войдет в очередной пакет военной помощи, который США сформируют для Украины Фото: EPA

Кирби отметил, что пока не будет называть дат. Однако, по его словам, заявление о следующем раунде оборонной поддержки Украины будет объявлено "относительно скоро".

Комментируя содержание нового пакета, Кирби заметил, что в нем можно ожидать "вещи, соответствующие тем видам оборонной помощи, которые вы видели в прошлом".

О 16-м, последнем на данный момент, предоставленном Украине пакете военной помощи на сумму $270 млн США объявили 22 июля.

Он включает $175 млн, выделение которых 22 июля одобрил президент США Джо Байден, и $95 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В рамках этого пакета США передают Украине четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним, четыре командно-штабные машины, 36 тыс. снарядов калибра 105 мм, дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и другое оборудование, а также до 580 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost.