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США "относительно скоро" предоставят Украине новый пакет военной помощи – Кирби

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Кирби пока не уточняет, что войдет в очередной пакет военной помощи, который США сформируют для Украины
Кирби пока не уточняет, что войдет в очередной пакет военной помощи, который США сформируют для Украины
Фото: EPA

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал "в скором времени" объявление нового пакета военной помощи Украине, сообщает 29 июля американский телеканал CNBC.

Кирби отметил, что пока не будет называть дат. Однако, по его словам, заявление о следующем раунде оборонной поддержки Украины будет объявлено "относительно скоро".

Комментируя содержание нового пакета, Кирби заметил, что в нем можно ожидать "вещи, соответствующие тем видам оборонной помощи, которые вы видели в прошлом".

О 16-м, последнем на данный момент, предоставленном Украине пакете военной помощи на сумму $270 млн США объявили 22 июля.

Он включает $175 млн, выделение которых 22 июля одобрил президент США Джо Байден, и $95 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В рамках этого пакета США передают Украине четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним, четыре командно-штабные машины, 36 тыс. снарядов калибра 105 мм, дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и другое оборудование, а также до 580 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты выделили Украине около $8,2 млрд на помощь в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе около $7,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявляли, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, оружие, Джо Байден, Пентагон, Укринформ, вооружение, военная техника, военная помощь, Белый дом, помощь, боеприпасы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Джон Кирби, российские оккупанты, HIMARS
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