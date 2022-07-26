В Пентагоне высоко оценили использование ВСУ дронов-камикадзе Phoenix Ghost

"Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам приобрести у производителей дополнительные мощности", – сказал неназванный высокопоставленный представитель министерства обороны США.
Он добавил, что начиная с августа Пентагон сможет обеспечить бесперебойное снабжение этими дронами Вооруженных сил Украины.
Phoenix Ghost – дрон-камикадзе, разработанный американской компанией Aevex Aerospace. Дрон может быть использован для наблюдения с воздуха, однако его основное предназначение – атакующее. Он эффективен против среднебронированных наземных целей, может взлетать вертикально и находиться в полете более шести часов, а также может применяться ночью благодаря наличию инфракрасных датчиков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
580 дронов Phoenix Ghost входят в новый пакет военной помощи Украине от США. В нем также есть четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним, четыре командно-штабные машины, 36 тыс. снарядов калибра 105 мм и дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и другое оборудование.