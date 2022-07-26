В Пентагоне высоко оценили использование ВСУ дронов-камикадзе Phoenix Ghost

"Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам приобрести у производителей дополнительные мощности", – сказал неназванный высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Он добавил, что начиная с августа Пентагон сможет обеспечить бесперебойное снабжение этими дронами Вооруженных сил Украины.

Phoenix Ghost – дрон-камикадзе, разработанный американской компанией Aevex Aerospace. Дрон может быть использован для наблюдения с воздуха, однако его основное предназначение – атакующее. Он эффективен против среднебронированных наземных целей, может взлетать вертикально и находиться в полете более шести часов, а также может применяться ночью благодаря наличию инфракрасных датчиков.

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