ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне высоко оценили использование ВСУ дронов-камикадзе Phoenix Ghost

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
США поставят Украине 580 дронов-камикадзе Phoenix Ghost
США поставят Украине 580 дронов-камикадзе Phoenix Ghost
Фото: defense.gov

Пентагон высоко оценивает использование украинскими военными дронов-камикадзе Phoenix Ghost. Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства.

"Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам приобрести у производителей дополнительные мощности", – сказал неназванный высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Он добавил, что начиная с августа Пентагон сможет обеспечить бесперебойное снабжение этими дронами Вооруженных сил Украины.

Phoenix Ghost – дрон-камикадзе, разработанный американской компанией Aevex Aerospace. Дрон может быть использован для наблюдения с воздуха, однако его основное предназначение – атакующее. Он эффективен против среднебронированных наземных целей, может взлетать вертикально и находиться в полете более шести часов, а также может применяться ночью благодаря наличию инфракрасных датчиков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

580 дронов Phoenix Ghost входят в новый пакет военной помощи Украине от США. В нем также есть четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним, четыре командно-штабные машины, 36 тыс. снарядов калибра 105 мм и дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и другое оборудование.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Пентагон, вооружение, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, дрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самая лучшая кожа", "Такая великолепная без макияжа!" Кардашян в ванной показала лицо без косметики
"Самая лучшая кожа", "Такая великолепная без макияжа!" Кардашян в ванной показала лицо без косметики
"Она очень хотела петь". Jerry Heil призналась, что уговорила родителей отказаться от семейного бизнеса ради мечты матери
"Она очень хотела петь". Jerry Heil призналась, что уговорила родителей отказаться от семейного бизнеса ради мечты матери
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица"
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица"
"Горе. Так опозориться на старости лет". В сети обсуждают новый пост Лолиты о фестивале в аннексированном Крыму
"Горе. Так опозориться на старости лет". В сети обсуждают новый пост Лолиты о фестивале в аннексированном Крыму
"Солнечная красавица". 53-летняя Энистон выложила в сеть пляжное фото
"Солнечная красавица". 53-летняя Энистон выложила в сеть пляжное фото
Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк опубликовал фото с передовой
Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк опубликовал фото с передовой
49-летняя Клум снялась без одежды и белья
49-летняя Клум снялась без одежды и белья
Кондратюк предложил вариант вопроса в визовых анкетах разных стран для россиян
Кондратюк предложил вариант вопроса в визовых анкетах разных стран для россиян
"Настоящий украинский борщ за 30 минут". Рецепт от Златы Огневич с "секретным ингредиентом"
"Настоящий украинский борщ за 30 минут". Рецепт от Златы Огневич с "секретным ингредиентом"
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото
"Хорошее распределение обязанностей в семье". Макаревич рассказал, что делала его жена, пока он мыл посуду
"Хорошее распределение обязанностей в семье". Макаревич рассказал, что делала его жена, пока он мыл посуду
Мозговая – жене Залужного: У каждого великого мужчины есть та, которая его вдохновляет, дает смысл. Счастья вам, Елена
Мозговая – жене Залужного: У каждого великого мужчины есть та, которая его вдохновляет, дает смысл. Счастья вам, Елена
"В их паре Могилевская оказалась мужиком", "Дикусар в армии, а он в Америке". В сети комментируют переезд Ямы в США в первый день войны
"В их паре Могилевская оказалась мужиком", "Дикусар в армии, а он в Америке". В сети комментируют переезд Ямы в США в первый день войны
Упражнения, которые помогают 53-летней Лопес оставаться в форме. Видео
Упражнения, которые помогают 53-летней Лопес оставаться в форме. Видео
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (121217)
2
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (76687)
3
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (56125)
4
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин (54216)
5
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (49170)
6
"Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз (39010)
7
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (33553)
8
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку "насыпают" оккупантам. Видео (28840)
 
 
 
 