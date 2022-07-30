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"Продвигаемся в этом". В Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины

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Точная дата поставок в Украину систем ПВО NASAMS пока неизвестна, отметили в Пентагоне
Точная дата поставок в Украину систем ПВО NASAMS пока неизвестна, отметили в Пентагоне
Фото: EPA

Соединенные Штаты начали процесс приобретения зенитно-ракетных комплексов NASAMS для передачи их Украине.

Об этом 29 июля на брифинге сообщил представитель Пентагона, текстовая версия мероприятия опубликована на сайте минобороны США.

СМИ спросили чиновника, когда системы ПВО "пойдут на контракт" и когда NASAMS будут переданы Украине.

"У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки систем… Мы продвигаемся вперед в этом", – ответил представитель Пентагона.

По его словам, точная дата поставок в Украину систем ПВО NASAMS пока неизвестна.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня из-за ракетных ударов оккупантов призвал партнеров Украины "двигаться быстрее" с поставками ПВО. Министерство обороны США 1 июля объявило о выделении пакета дополнительной военной помощи для Украины на сумму $820 млн, в который, в частности, вошли две передовые системы ПВО NASAMS.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил 14 июля в эфире "Радио НВ", что США предоставят Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Он отметил, что точное количество ЗРК, которые получит Украина, не может быть обнародовано. Однако "речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов".

По данным "Русской службы BBC", одна батарея может включать в себя до 12 зенитно-ракетных комплексов.

Теги: США, Украина, Пентагон, ПВО, военная помощь, брифинг
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