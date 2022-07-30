"Продвигаемся в этом". В Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины

Точная дата поставок в Украину систем ПВО NASAMS пока неизвестна, отметили в Пентагоне Фото: EPA

Об этом 29 июля на брифинге сообщил представитель Пентагона, текстовая версия мероприятия опубликована на сайте минобороны США.

СМИ спросили чиновника, когда системы ПВО "пойдут на контракт" и когда NASAMS будут переданы Украине.

"У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки систем… Мы продвигаемся вперед в этом", – ответил представитель Пентагона.

По его словам, точная дата поставок в Украину систем ПВО NASAMS пока неизвестна.