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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Министр обороны США вернулся с хорошими новостями". Резников поговорил с главой Пентагона

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Остин и Резников общаются регулярно
Остин и Резников общаются регулярно
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом Резников сообщил в Twitter ночью 30 июля.

Резников отметил, что они с Остином поддерживают постоянный диалог.

"Сегодня мы обсудили последние события, прошедшие со времени нашего последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", – написал глава Минобороны Украины. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты выделили Украине около $8,2 млрд на помощь в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе около $7,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. 

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Также Пентагон координирует встречи консультативной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Очередное заседание группы прошло онлайн 20 июля. Остин, выступая на заседании, анонсировал передачу Украине дополнительных систем HIMARS и боеприпасов. По его словам, к формату присоединились 50 стран, 30 государств предоставляют Украине оружие

Теги: США, Пентагон, Министерство обороны Украины, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Ллойд Остин
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