"Министр обороны США вернулся с хорошими новостями". Резников поговорил с главой Пентагона

Резников отметил, что они с Остином поддерживают постоянный диалог.
"Сегодня мы обсудили последние события, прошедшие со времени нашего последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", – написал глава Минобороны Украины.
We maintain a constant dialogue with @SecDef Lloyd James Austin III. Today we discussed the latest developments since our last conversation. I’m glad that the US Secretary of Defense is back with good news. Means to strengthen our defence capabilities are coming soon. pic.twitter.com/QHCxnraEoD— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 29, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты выделили Украине около $8,2 млрд на помощь в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе около $7,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
Также Пентагон координирует встречи консультативной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Очередное заседание группы прошло онлайн 20 июля. Остин, выступая на заседании, анонсировал передачу Украине дополнительных систем HIMARS и боеприпасов. По его словам, к формату присоединились 50 стран, 30 государств предоставляют Украине оружие.