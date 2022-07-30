"Министр обороны США вернулся с хорошими новостями". Резников поговорил с главой Пентагона

Резников отметил, что они с Остином поддерживают постоянный диалог.

"Сегодня мы обсудили последние события, прошедшие со времени нашего последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", – написал глава Минобороны Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты выделили Украине около $8,2 млрд на помощь в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе около $7,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Также Пентагон координирует встречи консультативной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Очередное заседание группы прошло онлайн 20 июля. Остин, выступая на заседании, анонсировал передачу Украине дополнительных систем HIMARS и боеприпасов. По его словам, к формату присоединились 50 стран, 30 государств предоставляют Украине оружие.