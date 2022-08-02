Зеленский поблагодарил Байдена: Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе

"Спасибо президенту США за лидерство, мощную поддержку Украины и понимание угрозы для цивилизованного мира со стороны России. Вместе стоим на защите ценностей свободы, общих для Украины и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе", – написал украинский лидер.

Дякую @POTUS за лідерство й міцну підтримку * та розуміння загрози для цивілізованого світу з боку * . Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для * та * . Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2022

17-й пакет военной помощи США, меморандум о предоставлении которого Байден подписал 1 августа, предназначен для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.

Министерство обороны США заявило, что в рамках этого пакета предоставит Украине 75 тыс. боеприпасов для артиллерийских орудий калибра 155 мм и дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS). Количество и дальность ракет для HIMARS не называется.