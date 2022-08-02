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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский поблагодарил Байдена: Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе

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Зеленский ценит мощную поддержку, которую США и Байден оказывают Украине
Зеленский ценит мощную поддержку, которую США и Байден оказывают Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 1 августа в Twitter приветствовал решение президента США Джо Байдена выделить Украине новый пакет военной помощи.

"Спасибо президенту США за лидерство, мощную поддержку Украины и понимание угрозы для цивилизованного мира со стороны России. Вместе стоим на защите ценностей свободы, общих для Украины и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе", – написал украинский лидер.

17-й пакет военной помощи США, меморандум о предоставлении которого Байден подписал 1 августа, предназначен для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.

Министерство обороны США заявило, что в рамках этого пакета предоставит Украине 75 тыс. боеприпасов для артиллерийских орудий калибра 155 мм и дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS). Количество и дальность ракет для HIMARS не называется.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности Соединенные Штаты с учетом 17-го пакета военной помощи выделили Украине около $8,8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощи в области безопасности на сумму более S10 млрд.

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