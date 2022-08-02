Зеленский поблагодарил Байдена: Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе

"Спасибо президенту США за лидерство, мощную поддержку Украины и понимание угрозы для цивилизованного мира со стороны России. Вместе стоим на защите ценностей свободы, общих для Украины и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе", – написал украинский лидер.
Дякую @POTUS за лідерство й міцну підтримку * та розуміння загрози для цивілізованого світу з боку * . Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для * та * . Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2022
17-й пакет военной помощи США, меморандум о предоставлении которого Байден подписал 1 августа, предназначен для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.
Министерство обороны США заявило, что в рамках этого пакета предоставит Украине 75 тыс. боеприпасов для артиллерийских орудий калибра 155 мм и дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS). Количество и дальность ракет для HIMARS не называется.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В общей сложности Соединенные Штаты с учетом 17-го пакета военной помощи выделили Украине около $8,8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощи в области безопасности на сумму более S10 млрд.