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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Трамп заявил, что Украина должна была отказаться от Крыма и вступления в НАТО во избежание войны

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По мнению Трампа, Путин не пойдет ни на какие соглашения с Украиной и будет пытаться захватить всю страну
По мнению Трампа, Путин не пойдет ни на какие соглашения с Украиной и будет пытаться захватить всю страну
Фото: EPA

45-й президент США Дональд Трамп считает, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО. Об этом Трамп заявил 30 июля в эфире подкаста The Clay Travis & Buck Sexton Show.

"Он (президент РФ Владимир Путин) не смог бы этого сделать (напасть на Украину), если бы был я. Он бы этого не сделал. По меньшей мере они (Украина) должны заключить соглашение. Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать с НАТО: "Ладно, мы не будем присоединяться к НАТО" – и имели бы страну, потому что, я считаю, Путин хотел заключить соглашение", – сказал Трамп.

По его мнению, теперь Путин не пойдет ни на какие соглашения с Украиной и будет пытаться захватить всю страну.

Республиканец повторил свой тезис о том, что накопление Россией войск у границы с Украиной было "отличной переговорной" тактикой, а нанесенные российскими войскам разрушения и тысячи смертей можно было бы предупредить.

"Те здания, которые полностью сгорели, все эти мертвые люди. Потеряли много людей. Можно было достичь соглашения. Того всего не должно было произойти. Но если этому суждено было произойти, это можно было решить. И он (Путин) перекинул 200 тыс. военных к границе для переговоров, и он не смог заключить соглашение – и теперь я не уверен, что вы можете легко заключить соглашение", – добавил Трамп.

Контекст:

Трамп не впервые делает резкие заявления в сторону Украины с начала полномасштабной войны. Например, в мае он говорил, что законодателям США нужно отдать приоритет финансированию школьной безопасности, а не отправке военной помощи Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, США, Крым, Украина, НАТО, война, Дональд Трамп, война России против Украины
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