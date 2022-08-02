Трамп заявил, что Украина должна была отказаться от Крыма и вступления в НАТО во избежание войны

По мнению Трампа, Путин не пойдет ни на какие соглашения с Украиной и будет пытаться захватить всю страну Фото: EPA

"Он (президент РФ Владимир Путин) не смог бы этого сделать (напасть на Украину), если бы был я. Он бы этого не сделал. По меньшей мере они (Украина) должны заключить соглашение. Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать с НАТО: "Ладно, мы не будем присоединяться к НАТО" – и имели бы страну, потому что, я считаю, Путин хотел заключить соглашение", – сказал Трамп.

По его мнению, теперь Путин не пойдет ни на какие соглашения с Украиной и будет пытаться захватить всю страну.

Республиканец повторил свой тезис о том, что накопление Россией войск у границы с Украиной было "отличной переговорной" тактикой, а нанесенные российскими войскам разрушения и тысячи смертей можно было бы предупредить.

"Те здания, которые полностью сгорели, все эти мертвые люди. Потеряли много людей. Можно было достичь соглашения. Того всего не должно было произойти. Но если этому суждено было произойти, это можно было решить. И он (Путин) перекинул 200 тыс. военных к границе для переговоров, и он не смог заключить соглашение – и теперь я не уверен, что вы можете легко заключить соглашение", – добавил Трамп.