Трамп хочет снова стать президентом США

По его словам, он уже принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года, однако еще не знает, когда объявит о старте предвыборной кампании – до или после промежуточных выборов в Конгресс осенью этого года.
Трамп утверждает, что "в своей голове уже принял это решение, поэтому ничто больше не влияет [на него]".
Предыдущий президент США уверен, что выиграет выборы. Также он считает, что если вступит в президентскую гонку, многие политики откажутся от идеи баллотироваться на следующих выборах.
Трамп был президентом США с января 2017-го по январь 2021 года. Он проиграл на очередных выборах президента США в ноябре прошлого года. По итогам всеобщего голосования их выиграл демократ Джо Байден.
Уход Трампа сопровождался громким скандалом с импичментом, начатым из-за того, что 6 января на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов тогдашнего кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
Однако 13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.