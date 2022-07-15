Трамп хочет снова стать президентом США

По его словам, он уже принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года, однако еще не знает, когда объявит о старте предвыборной кампании – до или после промежуточных выборов в Конгресс осенью этого года.

Трамп утверждает, что "в своей голове уже принял это решение, поэтому ничто больше не влияет [на него]".

Предыдущий президент США уверен, что выиграет выборы. Также он считает, что если вступит в президентскую гонку, многие политики откажутся от идеи баллотироваться на следующих выборах.