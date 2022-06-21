Байден ведет США к мировой войне — Трамп

Трамп раскритиковал администрацию президента США за политику в связи с российским вторжением в Украину Фото: EPA

“У нашей страны большие проблемы. Мы в серьезной опасности из-за того, что происходит в Украине с Россией. То, как они ведут себя, может закончиться мировой войной. То, что они делают, – это безумие“, – прокомментировал экс-президент политику Белого дома.

Кроме того, Трамп раскритиковал экономическую политику Байдена и планы по отказу от ископаемого топлива, которые, по его мнению, привели к подорожанию бензина и росту инфляции в США.

“Никто не мог представить, что все настолько быстро станет настолько плохо“, – сказал он.