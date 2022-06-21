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Байден ведет США к мировой войне — Трамп

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Трамп раскритиковал администрацию президента США за политику в связи с российским вторжением в Украину
Трамп раскритиковал администрацию президента США за политику в связи с российским вторжением в Украину
Фото: EPA

Действия администрации президента США Джо Байдена в связи с вторжением России в Украину могут привести к новой мировой войне. Об этом 20 июня заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Newsmax.

“У нашей страны большие проблемы. Мы в серьезной опасности из-за того, что происходит в Украине с Россией. То, как они ведут себя, может закончиться мировой войной. То, что они делают, – это безумие“, – прокомментировал экс-президент политику Белого дома.

Кроме того, Трамп раскритиковал экономическую политику Байдена и планы по отказу от ископаемого топлива, которые, по его мнению, привели к подорожанию бензина и росту инфляции в США.

“Никто не мог представить, что все настолько быстро станет настолько плохо“, – сказал он.

Контекст:

Трамп занимал пост президента с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу; демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), – но оба раза безуспешно.

Трамп во время работы в Белом доме неоднократно хвалил президента РФ Владимира Путина, заявляя о необходимости поддерживать контакт с Кремлем, несмотря на агрессию против Украины.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Трамп назвал действия Путина “гениальными” и “достаточно сообразительными“. Но несколько дней спустя изменил риторику, выразив солидарность с народом Украины и осудив неспровоцированное нападение, отмечала “Европейская правда“.

Также Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине. “Мы потратили триллионы в Ираке, триллионы в Афганистане и ничего не получили. Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы в нашей собственной стране“, – заявлял он.

Теги: США, Украина, Джо Байден, вторжение, Дональд Трамп, российская агрессия, война России против Украины
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