В США бывшего соратника Джулиани Фрумана приговорили к году тюрьмы

Сообщается, что Фрумана сочли виновным в требовании вклада иностранным гражданином.

В сентябре 2021 года он признался, что требовал $1 млн у российского бизнесмена Андрея Муравьева на пожертвование республиканцам в Неваде, Флориде и других штатах на запуск бизнеса по продаже рекреационной марихуаны, сообщает агентство.

Отмечается, что Фруману было предъявлено обвинение по делу вместе с еще одним участником дела, бизнесменом Львом Парнасом.

Контекст:

Бизнесмены Парнас и Игорь Фруман были арестованы в октябре 2019 года. Их подозревали в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов.

22 июля 2019 года вышло совместное расследование издания BuzzFeed и журналистского консорциума по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. В нем говорилось, что Парнас и Фруман причастны к отзыву тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович. Кроме того, сообщалось, что Парнас рассказал журналистам, как зимой 2019 года устроил переговоры Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Затем при участии Фрумана и Парнаса были организованы две встречи Джулиани с тогдашним главой ГПУ Юрием Луценко. Темой разговоров были материалы следственных органов Украины о возможной связи политической деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена с работой его сына Хантера в украинской компании Burisma. По информации журналистов, в планы бизнесменов входила организация контактов Джулиани с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ситуация с сыном нынешнего президента США Джо Байдена (тогда Байден был вероятным претендентом на этот пост) стала причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma.

Йованович на слушании в комитете Конгресса США, который вел расследование по импичменту Трампа, заявляла, что украинский экс-министр внутренних дел Арсен Аваков сказал ей, будто бизнесмены Парнас и Фруман были заинтересованы в ее отставке.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Парнас предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной.

В 2021 году из-за событий в Капитолии против Трампа было начато еще одно дело об импичменте, которое завершилось так же, как и первое: Палата представителей поддержала обвинения, а Сенат оправдал (уже после вступления Байдена в должность президента). Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды.