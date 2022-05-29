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Трамп заявил, что США следует сперва финансировать безопасность школ, а затем Украину

Трамп: Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы для наших детей в нашей собственной стране
Трамп: Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы для наших детей в нашей собственной стране
Фото: EPA

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что законодателям США нужно отдать приоритет финансированию школьной безопасности, а не отправке военной помощи Украине. Об этом он сказал 28 мая в Хьюстоне на собрании Национальной стрелковой ассоциации, отмечают BBC и NBC News.

Во время своего выступления Трамп прокомментировал стрельбу в школе города Ювалди штата Техас, в которой погиб 21 человек. 

"Если у Соединенных Штатов есть $40 млрд для отправки Украине, мы должны быть в состоянии сделать все возможное, чтобы наши дети были в безопасности дома. Мы потратили триллионы в Ираке, триллионы в Афганистане и ничего не получили. Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы для наших детей в нашей собственной стране", – сказал он.

Трамп отверг призывы к ужесточению контроля над оружием, заявив, что порядочным американцам следует разрешить огнестрельное оружие "для защиты от зла".

При этом, как отмечает NBC News, стрельбе в Ювалди предшествовали увеличение расходов на обеспечение безопасности и обучение сотрудников. Школа наняла сотрудников службы безопасности и установила забор вокруг здания. Учителям было приказано держать двери в класс запертыми, а ученики регулярно проходили учения, чтобы подготовиться к возможной стрельбе. Однако все эти усилия не предотвратили стрельбу, случившуюся 24 мая.

Контекст:

Сенат США 19 мая поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд. За проголосовали 86 сенаторов. Решение поддержали все демократы. Против предоставления помощи Украине выступили 11 членов Сената, все они – представители Республиканской партии.

21 мая президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает выделение около $40 млрд на помощь Украине.

По подсчетам BBC, в общей сложности американские законодатели отправили Украине около $54 млрд с момента вторжения России в феврале.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, военная помощь, Дональд Трамп, война России против Украины
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