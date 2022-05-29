Трамп заявил, что США следует сперва финансировать безопасность школ, а затем Украину

Трамп: Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы для наших детей в нашей собственной стране Фото: EPA

Во время своего выступления Трамп прокомментировал стрельбу в школе города Ювалди штата Техас, в которой погиб 21 человек.

"Если у Соединенных Штатов есть $40 млрд для отправки Украине, мы должны быть в состоянии сделать все возможное, чтобы наши дети были в безопасности дома. Мы потратили триллионы в Ираке, триллионы в Афганистане и ничего не получили. Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы для наших детей в нашей собственной стране", – сказал он.

Трамп отверг призывы к ужесточению контроля над оружием, заявив, что порядочным американцам следует разрешить огнестрельное оружие "для защиты от зла".

При этом, как отмечает NBC News, стрельбе в Ювалди предшествовали увеличение расходов на обеспечение безопасности и обучение сотрудников. Школа наняла сотрудников службы безопасности и установила забор вокруг здания. Учителям было приказано держать двери в класс запертыми, а ученики регулярно проходили учения, чтобы подготовиться к возможной стрельбе. Однако все эти усилия не предотвратили стрельбу, случившуюся 24 мая.