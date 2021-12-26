Система коллективной безопасности в мире была разрушена администрацией Трампа – Венедиктов

Венедиктов (на фото) считает, что в случае переизбрания Трампа президентом США "все было бы разрушено" Фото: ЕРА

"На самом деле, система коллективной безопасности была разрушена в предыдущие 10 лет. В первую очередь она была разрушена администрацией Трампа, надо признать, если посмотреть честно. Администрация США выходила из одного договора за другим, я имею в виду администрацию Трампа", – сказал он.

Главред "Эха Москвы" отметил, что "и Россия там тоже отличилась".

"Напомню, что в 2007 году мы вышли из договора об обычных вооружениях, о фланговых ограничениях в Европе. А до этого администрация [президента США Джорджа] Буша вышла из ПРО. То есть вся система, которая была построена в 90-е годы, перестала существовать, кстати, по объективным причинам, потому что рухнул Варшавский договор и большинство стран Варшавского договора перешло в НАТО. Все, что засчитывалось как бы в Варшавском договоре, подуровни всяческих вооружений, они оказались у НАТО, и произошел перекос", – объяснил Венедиктов.

Он обратил внимание, что нынешняя администрация США "первое, что сделала, придя к власти", – продлила Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией (СНВ-III).

"Она будет выстраивать вместе с Россией, НАТО на площадке ОБСЕ новую конструкцию системы безопасности. А мы поддавливаем, пользуясь тем, что Украина зависла в этой серой зоне", – отметил главред "Эха Москвы".

Венедиктов подчеркнул, что, если бы на последних выборах в США победил Трамп, "вообще все было бы разрушено".

"У нас тоже есть система безопасности, но у нас другие приоритеты. Мы включаем систему нашей безопасности (мы – в смысле [президент РФ Владимир] Путин), – это прежде всего территориальную историю, связанную с бывшими республиками Советского Союза, что, на самом деле, было весьма удивительным. Потому что можно взять, например, бывшую республику Советского Союза Азербайджан. Понятно, что ее отношения со страной НАТО Турцией и с армией Турции очень крепкие. Понятно, что азербайджанская армия вооружается в том числе стороной НАТО Турцией. Это как сейчас ограничивать будут или нет? А говорил ли Путин об этом с [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым? И в публичном плане это все во многом, конечно, кидание пальцами", – объяснил он.