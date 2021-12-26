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Система коллективной безопасности в мире была разрушена администрацией Трампа – Венедиктов

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Венедиктов (на фото) считает, что в случае переизбрания Трампа президентом США "все было бы разрушено"
Венедиктов (на фото) считает, что в случае переизбрания Трампа президентом США "все было бы разрушено"
Фото: ЕРА

Ситуация с вероятным вторжением России в Украину развивается в условиях разрушения системы коллективной безопасности, к чему причастен бывший президент США Дональд Трамп. Такое мнение 25 декабря выразил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"На самом деле, система коллективной безопасности была разрушена в предыдущие 10 лет. В первую очередь она была разрушена администрацией Трампа, надо признать, если посмотреть честно. Администрация США выходила из одного договора за другим, я имею в виду администрацию Трампа", – сказал он.

Главред "Эха Москвы" отметил, что "и Россия там тоже отличилась".

"Напомню, что в 2007 году мы вышли из договора об обычных вооружениях, о фланговых ограничениях в Европе. А до этого администрация [президента США Джорджа] Буша вышла из ПРО. То есть вся система, которая была построена в 90-е годы, перестала существовать, кстати, по объективным причинам, потому что рухнул Варшавский договор и большинство стран Варшавского договора перешло в НАТО. Все, что засчитывалось как бы в Варшавском договоре, подуровни всяческих вооружений, они оказались у НАТО, и произошел перекос", – объяснил Венедиктов.

Он обратил внимание, что нынешняя администрация США "первое, что сделала, придя к власти", – продлила Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией (СНВ-III).

"Она будет выстраивать вместе с Россией, НАТО на площадке ОБСЕ новую конструкцию системы безопасности. А мы поддавливаем, пользуясь тем, что Украина зависла в этой серой зоне", – отметил главред "Эха Москвы".

Венедиктов подчеркнул, что, если бы на последних выборах в США победил Трамп, "вообще все было бы разрушено".

"У нас тоже есть система безопасности, но у нас другие приоритеты. Мы включаем систему нашей безопасности (мы – в смысле [президент РФ Владимир] Путин), – это прежде всего территориальную историю, связанную с бывшими республиками Советского Союза, что, на самом деле, было весьма удивительным. Потому что можно взять, например, бывшую республику Советского Союза Азербайджан. Понятно, что ее отношения со страной НАТО Турцией и с армией Турции очень крепкие. Понятно, что азербайджанская армия вооружается в том числе стороной НАТО Турцией. Это как сейчас ограничивать будут или нет? А говорил ли Путин об этом с [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым? И в публичном плане это все во многом, конечно, кидание пальцами", – объяснил он.

Контекст:

Республиканец Трамп был президентом США с января 2017-го по январь 2021 года. Он проиграл на очередных выборах президента США в ноябре прошлого года. По итогам всеобщего голосования их выиграл демократ Джо Байден.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной и готовит вторжение в Украину.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Турция, Джо Байден, Алексей Венедиктов, Дональд Трамп, российская агрессия, безопасность, войска
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