"Я чертов президент". Сотрудница Белого дома рассказала, как Трамп в январе 2021-го бросился на охранника, отказавшегося везти его в Капитолий

По словам Хатчинсон, Трамп требовал отвести его на штурм Капитолия Фото: EPA

По словам Хатчинсон, после митинга в его поддержку Трамп вступил в перепалку с агентом Секретной службы Бобби Энгелем. Эту историю она пересказала со слов другого помощника, Тони Орнато.

Когда Трамп сел в лимузин, а агент Энгель сказал, что президент не сможет поехать в Капитолий, тот рассердился.

"Я чертов президент, отвезите меня в Капитолий сейчас же", – процитировала помощница Трампа.

Затем, по ее словам, он потянулся с заднего сиденья на переднее и попытался взяться за руль, а затем бросился на охранника.

Сам Трамп эту историю опровергает, называя ее "больной" и "мошеннической".