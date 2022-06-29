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"Я чертов президент". Сотрудница Белого дома рассказала, как Трамп в январе 2021-го бросился на охранника, отказавшегося везти его в Капитолий

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По словам Хатчинсон, Трамп требовал отвести его на штурм Капитолия
По словам Хатчинсон, Трамп требовал отвести его на штурм Капитолия
Фото: EPA

Во время штурма Капитолия 6 января 2021 года 45-й президент США Дональд Трамп набросился в президентском лимузине на сотрудника Секретной службы, когда его отказались везти в Капитолий. Об этом на слушаниях в специальном комитете Палаты представителей рассказала помощница бывшего главы аппарата Белого дома Марка Медоуза, Кэссиди Хатчинсон, пишет Reuters.

По словам Хатчинсон, после митинга в его поддержку Трамп вступил в перепалку с агентом Секретной службы Бобби Энгелем. Эту историю она пересказала со слов другого помощника, Тони Орнато.

Когда Трамп сел в лимузин, а агент Энгель сказал, что президент не сможет поехать в Капитолий, тот рассердился.

"Я чертов президент, отвезите меня в Капитолий сейчас же", – процитировала помощница Трампа.

Затем, по ее словам, он потянулся с заднего сиденья на переднее и попытался взяться за руль, а затем бросился на охранника.

Сам Трамп эту историю опровергает, называя ее "больной" и "мошеннической".

Контекст:

Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов тогдашнего кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Министерство юстиции США 14 марта назвало расследование штурма Капитолия, "возможно, самым сложным" в истории ведомства. Всего обвинения за штурм Капитолия предъявили почти 550 лицам, сообщил CNN. В конце июня суд в Вашингтоне признал виновной жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд, которая также участвовала в штурме. Ей присудили три года условно, штраф в $500 и 120 часов общественных работ.

Первый реальный срок за штурм Капитолия американский суд назначил 19 июля. 38-летний житель штата Флорида Пол Ходжкинс получил восемь месяцев лишения свободы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Конгресс США, Белый дом, Дональд Трамп
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