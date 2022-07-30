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Семь стран НАТО провели совместные военные учения в воздушном пространстве Румынии

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Одновременно в учениях участвовали четыре типа истребителей НАТО
Одновременно в учениях участвовали четыре типа истребителей НАТО
Фото: ac.nato.int

В воздушном пространстве Румынии военно-воздушные силы этой страны, а также ВВС США, Германии, Бельгии, Испании, Франции и Великобритании провели 28 июля совместные учения. Об этом 29 июля проинформировало единое командование НАТО по вопросам авиации.

"Семь ВВС со всего Североатлантического альянса объединили свои самолеты и наземные системы для проведения учений в воздушном пространстве Румынии, чтобы провести скоординированные совместные учения "воздух – земля", демонстрирующие оперативную совместимость и готовность", – говорится в сообщении.

В НАТО объяснили, что подобные учения позволяют поддерживать боеготовность и дать "действенный и надежный ответ на возможную агрессию на фоне повышенной напряженности".

По данным Альянса, в учениях принимали участие румынские и бельгийские истребители F-16, испанские F-18, французские Rafale, немецкие Tornado, американские Boeing EA-18 с находящегося в Адриатическом море авианосца USS Harry S. Truman, а также французская система ПВО SAMP/T.

"Объединение семи союзников для участия в таком сложном учебном мероприятии подчеркивает способность НАТО концентрировать многонациональные обстрелы и воздействие воздушных, морских и наземных компонентов в одном и том же месте в одно и то же время, а также обеспечивать способность и оперативную совместимость для реагирования в случае, если Альянсу угрожает опасность", – процитировали в НАТО одного из командиров учений, подполковника Рафаэля.

Учения завершились совместным пролетом самолетов над румынской авиабазой Михаил Когэлничану (район Констанцы).

По словам Рафаэля, подобные учения собираются проводить чаще для "постоянной готовности назначенных сил НАТО эффективно и надежно реагировать на возможную агрессию на фоне повышенной напряженности после вторжения России в Украину".

Контекст:

Этой весной и в начале лета в Европе проходила серия масштабных учений НАТО. В Альянсе каждый раз подчеркивали, что те или иные учения проводятся регулярно или были запланированы задолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

Спикер НАТО Оана Лунгеску отмечала, что учения показывают: "НАТО силен и готов защищать свои нации от любой угрозы".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Германия, НАТО, Румыния, Франция, Великобритания, Испания, самолет, Бельгия, военные, авиация, ПВО, ВВС, военные учения, истребители, самолеты, ВВС США, учения, авиабаза
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