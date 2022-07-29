Если бы Украина была в НАТО, Путин не был бы президентом России – Зеленский

"Если бы Украина была в НАТО, то я не уверен, что президентом России был бы действующий президент. Для них это самая большая слабость и самая большая победа западного мира", – сказал он.

Зеленский считает, что НАТО будет втянут в войну, которую Россия ведет против Украины.

"НАТО уже дипломатически втянут. Потому что Россия... Вы послушайте их месседжи, они говорят: "Против нас воюет НАТО". Почему [они так говорят]? Потому что никогда Россия не сможет жить с тем, что Украина, которая в 28 раз меньше России, борется за свободу. И никакие "три – пять дней" для оккупации, с этой программой ничего не вышло. Как они должны общаться со своим обществом? Они и говорят: "Это не Украина с нами борется, с нами борется НАТО". Поэтому, так или иначе, мы понимаем, что главный враг для РФ – НАТО", – добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста, Зеленский сказал, что хочет, чтобы Украина вступила в Евросоюз и НАТО настолько быстро, насколько это возможно.

"Так и есть. Я считаю, нечего тут бояться. Украина заслуживает того, чтобы быть в НАТО. Это были бы лучшие гарантии безопасности. Но пока НАТО нас не видит. Или, скажем, не все страны НАТО нас видят в Альянсе. Из-за, там, тысяч причин, неважно. Поэтому нам сейчас нужны гарантии безопасности, и тут я больше всего рассчитываю на Великобританию, США, что они будут двигателем этого процесса", – резюмировал Зеленский.