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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если бы Украина была в НАТО, Путин не был бы президентом России – Зеленский

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Путин находится у власти в РФ последние 22 года
Путин находится у власти в РФ последние 22 года
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин не был бы у власти, если бы Украина была членом НАТО. Об этом он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, видеоверсию разговора Морган 28 июля опубликовал в YouTube.

"Если бы Украина была в НАТО, то я не уверен, что президентом России был бы действующий президент. Для них это самая большая слабость и самая большая победа западного мира", – сказал он.

Зеленский считает, что НАТО будет втянут в войну, которую Россия ведет против Украины.

"НАТО уже дипломатически втянут. Потому что Россия... Вы послушайте их месседжи, они говорят: "Против нас воюет НАТО". Почему [они так говорят]? Потому что никогда Россия не сможет жить с тем, что Украина, которая в 28 раз меньше России, борется за свободу. И никакие "три – пять дней" для оккупации, с этой программой ничего не вышло. Как они должны общаться со своим обществом? Они и говорят: "Это не Украина с нами борется, с нами борется НАТО". Поэтому, так или иначе, мы понимаем, что главный враг для РФ – НАТО", – добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста, Зеленский сказал, что хочет, чтобы Украина вступила в Евросоюз и НАТО настолько быстро, насколько это возможно.

"Так и есть. Я считаю, нечего тут бояться. Украина заслуживает того, чтобы быть в НАТО. Это были бы лучшие гарантии безопасности. Но пока НАТО нас не видит. Или, скажем, не все страны НАТО нас видят в Альянсе. Из-за, там, тысяч причин, неважно. Поэтому нам сейчас нужны гарантии безопасности, и тут я больше всего рассчитываю на Великобританию, США, что они будут двигателем этого процесса", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, США, НАТО, Великобритания, Владимир Зеленский
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