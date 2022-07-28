Польша и Литва готовы "активизировать дискуссию" о приглашении Украины в НАТО

"Польша и Литва приветствуют решение о предоставлении Украине статуса кандидата [на вступление] в ЕС и согласились координировать усилия для обеспечения ее полноправного членства в Евросоюзе. С учетом проведения в 2023 году в Вильнюсе саммита НАТО Польша и Литва подтверждают готовность активизировать в рамках Альянса дискуссию о приглашении Украины к началу переговоров о вступлении в НАТО", – сказано в заявлении.

Варшава и Вильнюс также пообещали "предоставить Украине всевозможную помощь в ходе будущих переговоров о членстве в ЕС". В свою очередь Украина "подчеркнула свою решительность" для выполнения условий, которые Еврокомиссия назвала условиями для продолжения евроинтеграции страны.

Кроме того, Польша и Литва выразили "решительную поддержку" Украине на фоне российского вторжения, указав на необходимость дальнейшего усиления санкций против страны-агрессора.

"Призываем международное сообщество к введению полного нефтяного и газового эмбарго, расширению индивидуальных ограничений против российских элит и госпредприятий, а также полному отключению России от западной банковской системы", – подчеркивается в коммюнике.

Страны Люблинского треугольника призвали противодействовать попыткам РФ обойти санкции, вводить ограничения против стран, которые помогают в этом Кремлю, а также указали на "важность передачи Украине замороженных активов российской стороны".