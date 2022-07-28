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Польша и Литва готовы "активизировать дискуссию" о приглашении Украины в НАТО

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Польша и Литва выразили поддержку Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ
Польша и Литва выразили поддержку Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ
Фото: EPA

Польша и Литва выразили готовность активизировать усилия для начала переговоров о вступлении Украины в НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел Литвы, Польши и Украины по случаю второй годовщины со дня основания Люблинского треугольника, опубликованном 28 июля на сайте МИД Украины.

"Польша и Литва приветствуют решение о предоставлении Украине статуса кандидата [на вступление] в ЕС и согласились координировать усилия для обеспечения ее полноправного членства в Евросоюзе. С учетом проведения в 2023 году в Вильнюсе саммита НАТО Польша и Литва подтверждают готовность активизировать в рамках Альянса дискуссию о приглашении Украины к началу переговоров о вступлении в НАТО", – сказано в заявлении.

Варшава и Вильнюс также пообещали "предоставить Украине всевозможную помощь в ходе будущих переговоров о членстве в ЕС". В свою очередь Украина "подчеркнула свою решительность" для выполнения условий, которые Еврокомиссия назвала условиями для продолжения евроинтеграции страны.

Кроме того, Польша и Литва выразили "решительную поддержку" Украине на фоне российского вторжения, указав на необходимость дальнейшего усиления санкций против страны-агрессора.

"Призываем международное сообщество к введению полного нефтяного и газового эмбарго, расширению индивидуальных ограничений против российских элит и госпредприятий, а также полному отключению России от западной банковской системы", – подчеркивается в коммюнике.

Страны Люблинского треугольника призвали противодействовать попыткам РФ обойти санкции, вводить ограничения против стран, которые помогают в этом Кремлю, а также указали на "важность передачи Украине замороженных активов российской стороны".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддержит вхождение Украины в НАТО.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны НАТО оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, однако Альянс отказался выполнить просьбу украинских властей и закрыть воздушное пространство над страной.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

Теги: Украина, НАТО, Польша, Литва, МИД Украины, МИД Польши, МИД Литвы, безопасность, обращение, Люблинский треугольник
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