Польша и Литва готовы "активизировать дискуссию" о приглашении Украины в НАТО

"Польша и Литва приветствуют решение о предоставлении Украине статуса кандидата [на вступление] в ЕС и согласились координировать усилия для обеспечения ее полноправного членства в Евросоюзе. С учетом проведения в 2023 году в Вильнюсе саммита НАТО Польша и Литва подтверждают готовность активизировать в рамках Альянса дискуссию о приглашении Украины к началу переговоров о вступлении в НАТО", – сказано в заявлении.
Варшава и Вильнюс также пообещали "предоставить Украине всевозможную помощь в ходе будущих переговоров о членстве в ЕС". В свою очередь Украина "подчеркнула свою решительность" для выполнения условий, которые Еврокомиссия назвала условиями для продолжения евроинтеграции страны.
Кроме того, Польша и Литва выразили "решительную поддержку" Украине на фоне российского вторжения, указав на необходимость дальнейшего усиления санкций против страны-агрессора.
"Призываем международное сообщество к введению полного нефтяного и газового эмбарго, расширению индивидуальных ограничений против российских элит и госпредприятий, а также полному отключению России от западной банковской системы", – подчеркивается в коммюнике.
Страны Люблинского треугольника призвали противодействовать попыткам РФ обойти санкции, вводить ограничения против стран, которые помогают в этом Кремлю, а также указали на "важность передачи Украине замороженных активов российской стороны".
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддержит вхождение Украины в НАТО.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны НАТО оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, однако Альянс отказался выполнить просьбу украинских властей и закрыть воздушное пространство над страной.
По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".