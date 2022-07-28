Жителя Днепра посадили на пять лет за передачу оккупантам информации о передвижении техники ВСУ

"Житель Днепра признан виновным в совершении действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также в приобретении, ношении и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, прокуроры в суде доказали, что мужчина фотографировал движение колонны военной техники ВСУ в Днепре и через соцсеть отправлял фотографии представительнице страны-агрессора.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи, корпус гранаты и запал.

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