Суд приговорил к восьми годам тюрьмы агента РФ из Приднестровья за подготовку терактов в Одесской области

В спецслужбе заявили, что задержали агента в январе, когда он вербовал исполнителя для планируемых преступлений.

"В ходе следствия установлено, что агент-иностранец периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами были представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной "Приднестровской молдавской республики". Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области через проведение диверсий и террористических актов", – говорится в релизе.

В Офисе генпрокурора уточнили, что осужденный – гражданин Молдовы (житель Приднестровья), он в конце 2021 года привлекал к совершению преступлений в Одесской области знакомого украинца.

По информации правоохранителей, осужденный, "чтобы проверить готовность" знакомого к совершению преступлений, дал ему задачу запачкать красной краской памятный камень Героям Небесной сотни в сквере возле Одесской облгосадминистрации. Тот выполнил задачу и получил $400.

Фото: gp.gov.ua

"Далее осужденный поручил мужчине поджечь военные автомобили, находившиеся на территории одной из воинских частей в Одессе, обещая $800 вознаграждения. При этом он отметил, что этот террористический акт вызовет общественный резонанс на территории Украины и нарушит общественную безопасность. А нанесенный материальный вред военному имуществу нанесет ущерб для обороноспособности Вооруженных сил Украины. Мужчина был разоблачен и задержан непосредственно во время передачи средств исполнителю", – добавили в ОГП.