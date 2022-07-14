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Суд приговорил к восьми годам тюрьмы агента РФ из Приднестровья за подготовку терактов в Одесской области

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Осужденный является гражданином Молдовы
Осужденный является гражданином Молдовы
Фото: gp.gov.ua

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы агента российской военной разведки, который спланировал серию терактов в Одесской области. Об этом 13 июля проинформировал пресс-центр Службы безопасности.

В спецслужбе заявили, что задержали агента в январе, когда он вербовал исполнителя для планируемых преступлений. 

"В ходе следствия установлено, что агент-иностранец периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами были представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной "Приднестровской молдавской республики". Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области через проведение диверсий и террористических актов", – говорится в релизе. 

В Офисе генпрокурора уточнили, что осужденный – гражданин Молдовы (житель Приднестровья), он в конце 2021 года привлекал к совершению преступлений в Одесской области знакомого украинца. 

По информации правоохранителей, осужденный, "чтобы проверить готовность" знакомого к совершению преступлений, дал ему задачу запачкать красной краской памятный камень Героям Небесной сотни в сквере возле Одесской облгосадминистрации. Тот выполнил задачу и получил $400.

Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

"Далее осужденный поручил мужчине поджечь военные автомобили, находившиеся на территории одной из воинских частей в Одессе, обещая $800 вознаграждения. При этом он отметил, что этот террористический акт вызовет общественный резонанс на территории Украины и нарушит общественную безопасность. А нанесенный материальный вред военному имуществу нанесет ущерб для обороноспособности Вооруженных сил Украины. Мужчина был разоблачен и задержан непосредственно во время передачи средств исполнителю", – добавили в ОГП. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, теракт, Одесса, Молдова, Приднестровье, террористы, Одесская область, приговор, преступление, спецслужбы, иностранные агенты
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