Суд приговорил к семи годам тюрьмы российского агента, который искал в Закарпатье "лаборатории двойного назначения" – СБУ

По данным СБУ, агент ФСБ, работавший под псевдонимом Гелен, разгонял нарративы Кремля о "тотальном национализме" и "освобождении" оккупантами Скриншот: Служба безпеки України / YouTube

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захват государственной власти). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком семь лет.

Этого агента ФСБ контрразведчики СБУ разоблачили в Закарпатье в марте. Тогда в спецслужбе сообщали, что россияне "забросили" его в Украину для "поиска микробиологических лабораторий двойного назначения, сбора информации об общественно-политической ситуации в Украине, проведения информационных операций, выгодных агрессору".

Контрразведчики задержали агента во время разгона в СМИ двух нарративов Кремля: что Украина якобы "погрязла в тотальном национализме и это мешает "нормальным жителям", а также, что украинцы "должны помочь россиянам, которые освобождают Украину".

Досудебное расследование установило, что агент под псевдонимом Гелен передавал собранную информацию своим кураторам для подготовки враждебных диверсий и специальных информационных операций, направленных на расшатывание обстановки в приграничных районах Украины.

Следователи и контрразведчики СБУ собрали доказательства его сотрудничества с российскими спецслужбами. Установлена вся цепочка его кураторов и координаторов из числа сотрудников ФСБ. Так, сообщалось, что его куратор – сотрудник ФСБ Александр Щипицын, который под документами прикрытия на имя Александра Шипулина работает в Казанском институте евразийских и международных исследований. В Москве, по данным СБУ, работу Гелена координировал офицер 5-й службы департамента оперативной информации ФСБ РФ Сергей Хрусталев.

В СБУ отмечали, что до работы в Украине агент "копал" для ФСБ инсайдерскую информацию о ситуации в Беларуси – о режиме Александра Лукашенко и его сыновьях, оппозиционных партиях, белорусских силовиках и т.д.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube

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