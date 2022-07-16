Херсонского коллаборанта Сальдо могла отравить ФСБ. После глотка коньяка из Москвы он упал в кому – Хлань

"Сальдо могли отравить "свои", а точнее, ФСБ. Есть информация, что в тот день, когда ему стало плохо, предатель пил презентованный из Москвы коньяк. Называют даже стоимость бутылки – $2,5 тыс. Якобы Сальдо выпил – и сразу стало плохо", – написал он.

Депутат разместил в YouTube видео своего расширенного комментария "Апостроф TV" о ситуации на оккупированной территории региона, во время которого он сообщил, что Сальдо в коме после употребления 100 граммов коньяка.

Хлань также не исключил версию, что отравить Сальдо могли партизаны.

"В конце концов, большой разницы нет, от чего умрет этот коллаборант, чтобы скорее – никому его не жалко", – подчеркнул депутат облсовета.

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Сальдо 4 июля объявил о создании в регионе "правительства". Большинство позиций в нелегитимном органе власти получили российские граждане, "возглавил" незаконный орган Сергей Елисеев, а должность "вице-премьера по сельскому хозяйству" занимает коллаборант Алексей Ковалев, ранее состоявший в парламентской фракции "Слуга народа".

Сам Сальдо "руководит" регионом в должности "губернатора" с конца апреля, в связи с чем ему сообщено о подозрении в госизмене.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 5 июля пообещал, что "херсонским гауляйтерам" не будет покоя ни в одном уголке земли.