ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Херсонского коллаборанта Сальдо могла отравить ФСБ. После глотка коньяка из Москвы он упал в кому – Хлань

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хлань назвал две версии отравления Сальдо (на фото)
Хлань назвал две версии отравления Сальдо (на фото)
Фото: Владимир Сальдо / Facebook

Назначенный российскими оккупационными властями "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо отравился, сообщил 16 июля в Fаcebook депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Сальдо могли отравить "свои", а точнее, ФСБ. Есть информация, что в тот день, когда ему стало плохо, предатель пил презентованный из Москвы коньяк. Называют даже стоимость бутылки – $2,5 тыс. Якобы Сальдо выпил – и сразу стало плохо", – написал он.

Депутат разместил в YouTube видео своего расширенного комментария "Апостроф TV" о ситуации на оккупированной территории региона, во время которого он сообщил, что Сальдо в коме после употребления 100 граммов коньяка.

Хлань также не исключил версию, что отравить Сальдо могли партизаны.

"В конце концов, большой разницы нет, от чего умрет этот коллаборант, чтобы скорее – никому его не жалко", – подчеркнул депутат облсовета.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02DR16u1oJVdvPDBKsJzg3FPnVG6JYtYZiqR8PJMFsN12gbxYg2AbVB5jxBS64whWQl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сальдо 4 июля объявил о создании в регионе "правительства". Большинство позиций в нелегитимном органе власти получили российские граждане, "возглавил" незаконный орган Сергей Елисеев, а должность "вице-премьера по сельскому хозяйству" занимает коллаборант Алексей Ковалев, ранее состоявший в парламентской фракции "Слуга народа".

Сам Сальдо "руководит" регионом в должности "губернатора" с конца апреля, в связи с чем ему сообщено о подозрении в госизмене.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 5 июля пообещал, что "херсонским гауляйтерам" не будет покоя ни в одном уголке земли.

Контекст:

В Херсонской области активно действует украинское сопротивление. 22 июня в Голой Пристани Херсонской области автомобиль сотрудничающего с оккупантами народного депутата Украины Алексея Ковалева подорвали. 30 июня коллаборант впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".

22 июня в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.

27 июня активисты развесили в Херсоне листовки, адресованные руководителям оккупационной "администрации" Херсонской области Сальдо и Кириллу Стремоусову. "Кирилл, выбери что-то для себя", "Вова, как с тобой разобраться?" – написано на листовках, под текстом изображены веревочная петля, пистолет и взрывающийся автомобиль.

Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, война, Москва, оккупация, ФСБ, Херсонская область, партизаны, вторжение, спецслужбы, война России против Украины, Владимир Сальдо, бутылки, коллаборационизм, Сергей Хлань
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (321138)
2
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер (187404)
3
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон (109274)
4
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (88784)
5
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом (77027)
6
Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить (53498)
7
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты (45625)
8
"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу (44734)
 
 
 
 