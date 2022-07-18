В Киеве задержана наводчица оккупантов, завербованная спецслужбами РФ – СБУ

"По данным следствия, с марта по июнь 2022 года жительница Киева, действуя по заданию представителей спецслужб РФ, собирала информацию о местах расположения военной техники ВСУ, блокпостах теробороны, объектах критической инфраструктуры, гражданских и военных объектах в Киеве и Киевской области", – сказано в сообщении.

Спецслужба установила, что собранную информацию, в том числе фото и координаты расположения интересующих врага объектов, подозреваемая 60-летняя женщина передавала своим кураторам через мобильные приложения.

Отмечается, что оккупанты планировали использовать эти данные для нанесения ракетных ударов, а также для диверсий в Киеве.

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram добавляет, что во время обыска у подозреваемой изъяты мобильный телефон, компьютерная техника, флеш-носители, записные книжки, сим-карты и банковские карты.

60-летняя киевлянка уведомлена о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).