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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве задержана наводчица оккупантов, завербованная спецслужбами РФ – СБУ

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60-летняя киевлянка по заданию спецслужб РФ стала вражеской наводчицей
60-летняя киевлянка по заданию спецслужб РФ стала вражеской наводчицей
Фото: gp.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала жительницу Киева, которая собирала и передавала врагу информацию о местонахождении Вооруженных сил Украины, объектов критической и гражданской инфраструктуры в столице и области, сообщает 18 июля пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, с марта по июнь 2022 года жительница Киева, действуя по заданию представителей спецслужб РФ, собирала информацию о местах расположения военной техники ВСУ, блокпостах теробороны, объектах критической инфраструктуры, гражданских и военных объектах в Киеве и Киевской области", – сказано в сообщении.

Спецслужба установила, что собранную информацию, в том числе фото и координаты расположения интересующих врага объектов, подозреваемая 60-летняя женщина передавала своим кураторам через мобильные приложения.

Отмечается, что оккупанты планировали использовать эти данные для нанесения ракетных ударов, а также для диверсий в Киеве.

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram добавляет, что во время обыска у подозреваемой изъяты мобильный телефон, компьютерная техника, флеш-носители, записные книжки, сим-карты и банковские карты.

60-летняя киевлянка уведомлена о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. С первых дней оккупанты обстреливают территорию Украины крылатыми ракетами, часть из них сбивает украинская ПВО.

Президент Украины 13 июля заявил, что с 24 февраля Россия выпустила по Украине 2960 ракет.

В частности, в Киеве утром 5 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Дарницкому и Днепровскому районам. Еще одна ракета была сбита ПВО. Это первый ракетный удар по столице Украины с 28 апреля. Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил, что ракетному обстрелу подвергся Дарницкий вагоноремонтный завод в Киеве.

Также в Киеве оккупанты дважды пытались атаковать ракетами военный завод "Артем" на Лукьяновке, попадая при этом в жилые дома и гражданские объекты по соседству.

Теги: Киев, СБУ, Украина, прокуратура, шпионаж, ФСБ, обыск, следствие, диверсия, расследование, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, безопасность, подозрение, следователь, обыски, Служба безопасности Украины
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