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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ ликвидировала производство поддельных справок о непригодности к армии. За пакет фальшивых документов просили до $2 тыс

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Злоумышленники создали интернет-сайт, где предлагали свои "услуги".
Злоумышленники создали интернет-сайт, где предлагали свои "услуги".
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украина раскрыла в Киеве подпольное производство фальшивых документов о непригодности к службе в армии, об этом сообщает пресс-центр на сайте ведомства.

Двое жителей столицы печатали поддельные удостоверения военнообязанных и справки. Также они занимались незаконной переправкой за границу украинских граждан призывного возраста, говорится в сообщении.

Злоумышленники создали интернет-сайт, где предлагали свои "услуги". Пакет фальшивых документов они оценивали в размере от $800 до $2 тыс, в зависимости от срока оформления.

Расчет за подделки получали на банковские карты, а "заказ" отправляли покупателям  по почте, информирует пресс-центр. 

Во время обысков у них дома правоохранители обнаружили бланки военно-учетных документов, фальшивые справки военкоматов и мобильные телефоны с подтверждающими данными. Организаторам схемы сообщено о подозрении.

Контекст:

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Верховная Рада продлила военное положение в Украине, а вместе с ним и мобилизацию, до 23 августа.

Плановая мобилизация в стране продолжается. По состоянию на 8 июля Украину защищают более 1 млн человек, из которых до 700 тыс. военных Вооруженных сил, сообщал министр обороны Алексей Резников. 

Теги: Киев, СБУ, мобилизация, военкомат, военное положение, война России против Украины, документы, подделка
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