СБУ ликвидировала производство поддельных справок о непригодности к армии. За пакет фальшивых документов просили до $2 тыс

Двое жителей столицы печатали поддельные удостоверения военнообязанных и справки. Также они занимались незаконной переправкой за границу украинских граждан призывного возраста, говорится в сообщении.
Злоумышленники создали интернет-сайт, где предлагали свои "услуги". Пакет фальшивых документов они оценивали в размере от $800 до $2 тыс, в зависимости от срока оформления.
Расчет за подделки получали на банковские карты, а "заказ" отправляли покупателям по почте, информирует пресс-центр.
Во время обысков у них дома правоохранители обнаружили бланки военно-учетных документов, фальшивые справки военкоматов и мобильные телефоны с подтверждающими данными. Организаторам схемы сообщено о подозрении.
24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Верховная Рада продлила военное положение в Украине, а вместе с ним и мобилизацию, до 23 августа.
Плановая мобилизация в стране продолжается. По состоянию на 8 июля Украину защищают более 1 млн человек, из которых до 700 тыс. военных Вооруженных сил, сообщал министр обороны Алексей Резников.