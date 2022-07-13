СБУ ликвидировала производство поддельных справок о непригодности к армии. За пакет фальшивых документов просили до $2 тыс

Злоумышленники создали интернет-сайт, где предлагали свои "услуги". Фото: ssu.gov.ua

Двое жителей столицы печатали поддельные удостоверения военнообязанных и справки. Также они занимались незаконной переправкой за границу украинских граждан призывного возраста, говорится в сообщении.

Злоумышленники создали интернет-сайт, где предлагали свои "услуги". Пакет фальшивых документов они оценивали в размере от $800 до $2 тыс, в зависимости от срока оформления.

Расчет за подделки получали на банковские карты, а "заказ" отправляли покупателям по почте, информирует пресс-центр.

Во время обысков у них дома правоохранители обнаружили бланки военно-учетных документов, фальшивые справки военкоматов и мобильные телефоны с подтверждающими данными. Организаторам схемы сообщено о подозрении.