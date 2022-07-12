Агента "ДНР" приговорили к восьми годам тюрьмы, он дал показания на других боевиков

Как отметили в Офисе генпрокурора, осужденный признал свою вину в полном объеме Фото: depositphotos.com

В ведомстве отметили, что в ходе досудебного расследования было собрано достаточно доказательств, на основе которых в суде прокурор доказал, что уроженец города Святогорск Донецкой области, имея пророссийские взгляды, в марте 2017 года добровольно вступил в так называемую республиканскую гвардию ДНР и активно участвовал в ее деятельности.

"Там же он наладил сотрудничество с представителем ФСБ РФ, по заданию которого через два года поступил на военную службу в ВСУ. Будучи украинским военнослужащим, завербованный агент передавал информацию военного характера о личном составе и морально-психологическом состоянии войск, местоположении военной техники ВСУ, складах оружия и горюче-смазочных материалов, а также данные о малозащищенных местах воинской части для проникновения на ее территорию", – говорится в сообщении.

Задержанный признан виновным в участии в террористической организации и государственной измене (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Как отметили в Офисе генпрокурора, осужденный признал свою вину в полном объеме, а также способствовал досудебному расследованию и предоставил "обстоятельные показания" на других участников "ДНР".

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