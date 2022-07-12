ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Агента "ДНР" приговорили к восьми годам тюрьмы, он дал показания на других боевиков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Как отметили в Офисе генпрокурора, осужденный признал свою вину в полном объеме
Как отметили в Офисе генпрокурора, осужденный признал свою вину в полном объеме
Фото: depositphotos.com

Агента террористической организации "ДНР", который собирал информацию о ВСУ, приговорили к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом 12 июля в Telegram сообщил Офис генпрокурора Украины.

В ведомстве отметили, что в ходе досудебного расследования было собрано достаточно доказательств, на основе которых в суде прокурор доказал, что уроженец города Святогорск Донецкой области, имея пророссийские взгляды, в марте 2017 года добровольно вступил в так называемую республиканскую гвардию ДНР и активно участвовал в ее деятельности.

"Там же он наладил сотрудничество с представителем ФСБ РФ, по заданию которого через два года поступил на военную службу в ВСУ. Будучи украинским военнослужащим, завербованный агент передавал информацию военного характера о личном составе и морально-психологическом состоянии войск, местоположении военной техники ВСУ, складах оружия и горюче-смазочных материалов, а также данные о малозащищенных местах воинской части для проникновения на ее территорию", – говорится в сообщении.

Задержанный признан виновным в участии в террористической организации и государственной измене (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Как отметили в Офисе генпрокурора, осужденный признал свою вину в полном объеме, а также способствовал досудебному расследованию и предоставил "обстоятельные показания" на других участников "ДНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, ФСБ, приговор, ДНР, ВСУ, война России против Украины, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Группа Vivienne Mort отправляется в благотворительный тур по Европе
Группа Vivienne Mort отправляется в благотворительный тур по Европе
Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако
Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако
  Педан – Ефросининой и Поляковой: Английский вы выучить можете, а украинский – нет? Что-то не сходится
  Педан – Ефросининой и Поляковой: Английский вы выучить можете, а украинский – нет? Что-то не сходится
  Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое
  Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое G
Дмитрий ГОРДОН
Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes
Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии
Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы
  "У поклонников русского говнорока наступило прозрение". Сукачев, Шахрин, Гаркуша, "Чиж", Маргулис поддержали РФ
  "У поклонников русского говнорока наступило прозрение". Сукачев, Шахрин, Гаркуша, "Чиж", Маргулис поддержали РФ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (326359)
2
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (192927)
3
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (94544)
4
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (89139)
5
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (50281)
6
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (49714)
7
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (40517)
8
"Олег, если выпадешь из украинской лодки, которая борется с российской империей, станешь никем". Леньо заявил, что Винник покинул Украину (26463)
 
 
 
 