СБУ задержала агента РФ, который передавал оккупантам разведданные и собирался вступить в "расстрельные группы". Ему грозит пожизненное заключение

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения Фото: Служба безпеки України / Facebook

По данным ведомства, подозреваемый предоставлял своему российскому куратору карты с указанием мест размещения военных объектов Вооруженных сил Украины и предприятия – производителя оборонной продукции.

"Полученную информацию агрессоры планировали использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре. Кроме того, в случае оккупации региона вражеский агент планировал вступить в ряды так называемых "расстрельных групп" для пыток и убийств местных жителей", – говорится в сообщении.

СБУ установила, что предателем является житель Коростеня, который ранее работал на одном из стратегически важных заводов. В поле зрения спецслужб РФ он попал из-за проявления пророссийской позиции в запрещенных в Украине соцсетях.

По информации контрразведчиков, "куратор" из ГРУ РФ провел со своим агентом детальный инструктаж по сбору и конспиративным каналам передачи развединформации.

Во время обысков по месту жительства задержанного сотрудники СБУ изъяли средства связи, которые он использовал для коммуникации с представителем военной разведки России.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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