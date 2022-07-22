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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала агента РФ, который передавал оккупантам разведданные и собирался вступить в "расстрельные группы". Ему грозит пожизненное заключение

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Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента военной разведки РФ, который передавал оккупантам информацию для обстрелов Житомирской области. Об этом 22 июля в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, подозреваемый предоставлял своему российскому куратору карты с указанием мест размещения военных объектов Вооруженных сил Украины и предприятия – производителя оборонной продукции.

"Полученную информацию агрессоры планировали использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре. Кроме того, в случае оккупации региона вражеский агент планировал вступить в ряды так называемых "расстрельных групп" для пыток и убийств местных жителей", – говорится в сообщении.

СБУ установила, что предателем является житель Коростеня, который ранее работал на одном из стратегически важных заводов. В поле зрения спецслужб РФ он попал из-за проявления пророссийской позиции в запрещенных в Украине соцсетях.

По информации контрразведчиков, "куратор" из ГРУ РФ провел со своим агентом детальный инструктаж по сбору и конспиративным каналам передачи развединформации.

Во время обысков по месту жительства задержанного сотрудники СБУ изъяли средства связи, которые он использовал для коммуникации с представителем военной разведки России.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, СБУ, Украина, обыск, разведка, ГРУ, Житомирская область, спецслужбы, война России против Украины, Коростень, пожизненное заключение
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