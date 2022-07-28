"И слезы, и смех, и объятия". Падалко пришла в гости к Таран в разрушенный жилищный комплекс

"И слезы, и смех, и объятия – мы не виделись пять месяцев, и неизвестно, когда увидимся снова, но частица Украины сейчас в каждом из нас, где бы мы ни были. Лида теперь может какую-то частицу взять с собой в Европу в буквальном смысле этого слова – слишком много их осталось вокруг после двух попаданий российских ракет в ее жилищный комплекс", – написала она.

Падалко отметила, что они с Таран давно собирались встретиться.

"С тех пор, как Лидка переехала в свою новую киевскую квартиру, мы все не могли найти время на общий кофе в ее стенах. Сейчас нашли. Жаль, что с таким видом и стеклом под ногами, но как хорошо, что сложные времена делают нас только более близкими и сильными", – заявила она.

На снимках Падалко и Таран запечатлены на балконе, на фоне разрушенного дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko)

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