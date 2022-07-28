"Я не могу сойти с дистанции, как бы меня ни лупашили". Ефросинина рассказала, почему не возвращается в Украину

"Страшно за детей. Я здесь только ради детей. Я знаю себя в страхе. Я попробовала жить пять недель войны в страхе. Я становлюсь неэффективной. Все затмевает материнский инстинкт. Я в каком-то пузыре хожу. [...] Такая я. Это ни плохо, ни хорошо. Это факт", – сказала она.
Телеведущая добавила, что не может жить в страхе, поскольку тогда она становится неэффективной, а у нее много обязательств перед фондом помощи пострадавшим во время войны украинцам.
"Я не могу сойти с дистанции, как бы меня ни лупашили", – подчеркнула она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове.
В начале мая Ефросинина покинула Украину.