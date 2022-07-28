"Я не могу сойти с дистанции, как бы меня ни лупашили". Ефросинина рассказала, почему не возвращается в Украину

"Страшно за детей. Я здесь только ради детей. Я знаю себя в страхе. Я попробовала жить пять недель войны в страхе. Я становлюсь неэффективной. Все затмевает материнский инстинкт. Я в каком-то пузыре хожу. [...] Такая я. Это ни плохо, ни хорошо. Это факт", – сказала она.

Телеведущая добавила, что не может жить в страхе, поскольку тогда она становится неэффективной, а у нее много обязательств перед фондом помощи пострадавшим во время войны украинцам.

"Я не могу сойти с дистанции, как бы меня ни лупашили", – подчеркнула она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)