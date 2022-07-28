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28 июля, 2022
 
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"Я не могу сойти с дистанции, как бы меня ни лупашили". Ефросинина рассказала, почему не возвращается в Украину

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Ефросинина: Я знаю себя в страхе. Я становлюсь неэффективной
Ефросинина: Я знаю себя в страхе. Я становлюсь неэффективной
Фото: Masha Efrosinina / Facebook

Украинская ведущая Маша Ефросинина, которая находится в Германии, в интервью программе "Балаканка" на YouTube-канале "Гроші" рассказала, что пока не будет возвращаться в Украину, несмотря на то, что ей уже хочется домой.

"Страшно за детей. Я здесь только ради детей. Я знаю себя в страхе. Я попробовала жить пять недель войны в страхе. Я становлюсь неэффективной. Все затмевает материнский инстинкт. Я в каком-то пузыре хожу. [...] Такая я. Это ни плохо, ни хорошо. Это факт", – сказала она.

Телеведущая добавила, что не может жить в страхе, поскольку тогда она становится неэффективной, а у нее много обязательств перед фондом помощи пострадавшим во время войны украинцам.

"Я не могу сойти с дистанции, как бы меня ни лупашили", – подчеркнула она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове.

В начале мая Ефросинина покинула Украину

Теги: Украина, война, волонтеры, война России против Украины, телеведущая, Маша Ефросинина
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