Бульвар Шоубиз
 
15 июня, 2022
 
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Ефросинина рассказала, почему ее интервью для Bild о войне в Украине прервали на четвертой минуте вместо обещанных 15

 
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Ефросинина: Поляки это для меня вообще иконы. В Польше сейчас даже тренд если помогаешь Украине, ты крутой
Ефросинина:  Поляки – это для меня вообще иконы. В Польше сейчас даже тренд – если помогаешь Украине, ты крутой
Фото: Masha Efrosinina / Facebook

Украинская ведущая Маша Ефросинина 14 июня в эфире канала "1+1" рассказала, что во время ее недавнего интервью для немецкого издания Bild о войне в Украине редактора вместо обещанных 15 минут прервали разговор спустя три с половиной минуты.

"Я спросила: "У вас технические проблемы?" Они сказали: "Нет, вот посмотрите, когда речь заходит о войне в Украине, у нас рейтинг идет вниз, мы несем большие убытки",  рассказала Ефросинина. 

По словам ведущей, в Европе она впервые услышала термин "токсические новости" в контексте Украины. 

При этом Ефросинина отметила, что европейцы ведут себя по отношению к украинцам и Украине лучше, чем руководство их стран. 

"Немцы, австрийцы, поляки. Поляки – это для меня вообще иконы. В Польше сейчас даже тренд – если помогаешь Украине, ты крутой. То есть люди пока что держатся и помогают", – подытожила ведущая. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове.

В начале мая Ефросинина покинула Украину.

Теги: война России против Украины, Маша Ефросинина
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