  Ефросинина рассказала, почему ее интервью для Bild о войне в Украине прервали на четвертой минуте вместо обещанных 15

"Я спросила: "У вас технические проблемы?" Они сказали: "Нет, вот посмотрите, когда речь заходит о войне в Украине, у нас рейтинг идет вниз, мы несем большие убытки", – рассказала Ефросинина.
По словам ведущей, в Европе она впервые услышала термин "токсические новости" в контексте Украины.
При этом Ефросинина отметила, что европейцы ведут себя по отношению к украинцам и Украине лучше, чем руководство их стран.
"Немцы, австрийцы, поляки. Поляки – это для меня вообще иконы. В Польше сейчас даже тренд – если помогаешь Украине, ты крутой. То есть люди пока что держатся и помогают", – подытожила ведущая.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове.
В начале мая Ефросинина покинула Украину.