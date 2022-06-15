  Ефросинина рассказала, почему ее интервью для Bild о войне в Украине прервали на четвертой минуте вместо обещанных 15

Ефросинина: Поляки – это для меня вообще иконы. В Польше сейчас даже тренд – если помогаешь Украине, ты крутой Фото: Masha Efrosinina / Facebook

"Я спросила: "У вас технические проблемы?" Они сказали: "Нет, вот посмотрите, когда речь заходит о войне в Украине, у нас рейтинг идет вниз, мы несем большие убытки", – рассказала Ефросинина.

По словам ведущей, в Европе она впервые услышала термин "токсические новости" в контексте Украины.

При этом Ефросинина отметила, что европейцы ведут себя по отношению к украинцам и Украине лучше, чем руководство их стран.

"Немцы, австрийцы, поляки. Поляки – это для меня вообще иконы. В Польше сейчас даже тренд – если помогаешь Украине, ты крутой. То есть люди пока что держатся и помогают", – подытожила ведущая.

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