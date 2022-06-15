"Мы набрали полмешка футболок". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, зачем волонтерам нужна одежда российских оккупантов

По словам Попенко, сейчас волонтеры плетут сетки из одежды, которая осталась от сбежавших из Киевской области российских оккупантов. Он также опубликовал соответствующие фото.

"Село Термаховка. Москальские окопы в лесах – как маленький городок. Они здесь окопались в первый раз – им дала наша арта. Москали слиняли. Через некоторое время зашло подразделение побольше – но и этим навалили, – написал он. – Сегодня мы приехали на это место помародерить. Вот возле украденной москалями бытовой техники разбросана их одежда. Мы набрали полмешка футболок. Немного. Хватит всего на шестую часть маскировочной сетки. Вся эта история к тому, что нашему волонтерскому штабу не хватает ткани. И приходится искать нестандартные решения. Если у вас избыток, то приносите, мы будем благодарны. А бойцы – еще больше".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gennadii Popenko (@popenko_hennadii)

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