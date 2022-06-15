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15 июня, 2022
 
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"Мы набрали полмешка футболок". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, зачем волонтерам нужна одежда российских оккупантов

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8 июня 2022 года Попенко принес присягу на верность украинскому народу
8 июня 2022 года Попенко принес присягу на верность украинскому народу
Фото: popenko_hennadii / Instagram

Украинский актер и ведущий Геннадий Попенко, который служит рядовым в ВСУ, 15 июня в Instagram обратился к подписчикам с просьбой помочь его волонтерскому центру с тканью для плетения маскировочных сеток.

По словам Попенко, сейчас волонтеры плетут сетки из одежды, которая осталась от сбежавших из Киевской области российских оккупантов. Он также опубликовал соответствующие фото. 

"Село Термаховка. Москальские окопы в лесах – как маленький городок. Они здесь окопались в первый раз – им дала наша арта. Москали слиняли. Через некоторое время зашло подразделение побольше – но и этим навалили, – написал он. – Сегодня мы приехали на это место помародерить. Вот возле украденной москалями бытовой техники разбросана их одежда. Мы набрали полмешка футболок. Немного. Хватит всего на шестую часть маскировочной сетки. Вся эта история к тому, что нашему волонтерскому штабу не хватает ткани. И приходится искать нестандартные решения. Если у вас избыток, то приносите, мы будем благодарны. А бойцы – еще больше".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Попенко родился в 1979 году в Полтаве. Карьеру телеведущего начал в 2000 году на "Новом канале", где проработал девять лет.

В 2009 году он перешел на "1+1", в 2010-м работал на "UA:Перший", а в 2012-м вернулся на первое место работы.

До войны Попенко работал на канале "2+2", снимался в украинских сериалах.

8 июня 2022 года ведущий принес присягу на верность украинскому народу.

Теги: война России против Украины, Геннадий Попенко
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