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03 мая, 2022
 
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"Они теперь очень категоричные". Ефросинина прокомментировала заявления артистов из РФ, которые перестали замалчивать войну против Украины

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Ефросинина: Я предлагаю не романтизировать тех, кто сейчас достаточно звонко высказывается
Ефросинина: Я предлагаю не романтизировать тех, кто сейчас достаточно звонко высказывается
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина 2 мая в эфире "Единого марафона" в том числе на канале ICTV заявила, что не считает нужным романтизировать российских артистов, которые спустя почти два месяца после нападения РФ на Украину начали выступать с публичными заявлениями против российской агрессии.

"Я предлагаю не романтизировать тех, кто сейчас достаточно звонко высказывается. Но такие проявления начались. Они несколько месяцев либо боялись, либо прятались, либо искали какую-то возможность, чтобы уехать в безопасное место, а теперь, когда все уехали, появляются такие высказывания, и что мне нравится, они теперь очень категоричные. То есть они теперь уже не "между капель" – и вашим, и нашим. Они называют войну войной, они называют это геноцидом", – заявила Ефросинина.

Она не стала называть имена всех артистов из РФ, но упомянула российскую ведущую Татьяну Лазареву, которая обратилась к украинцам от имени россиян, назвав выродками правительство РФ.

ВИДЕО
Видео: Факти ICTV / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с детьми переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове. В настоящее время она находится за границей, занимаясь сбором средств в поддержку украинцев.

Теги: война России против Украины, Маша Ефросинина
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