  "Они теперь очень категоричные". Ефросинина прокомментировала заявления артистов из РФ, которые перестали замалчивать войну против Украины

"Я предлагаю не романтизировать тех, кто сейчас достаточно звонко высказывается. Но такие проявления начались. Они несколько месяцев либо боялись, либо прятались, либо искали какую-то возможность, чтобы уехать в безопасное место, а теперь, когда все уехали, появляются такие высказывания, и что мне нравится, они теперь очень категоричные. То есть они теперь уже не "между капель" – и вашим, и нашим. Они называют войну войной, они называют это геноцидом", – заявила Ефросинина.
Она не стала называть имена всех артистов из РФ, но упомянула российскую ведущую Татьяну Лазареву, которая обратилась к украинцам от имени россиян, назвав выродками правительство РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с детьми переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове. В настоящее время она находится за границей, занимаясь сбором средств в поддержку украинцев.