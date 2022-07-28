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28 июля, 2022
 
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"Мое здоровье не выдерживает". Саливанчук рассказала, почему и куда именно уехала отдыхать

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Саливанчук: Я решила поехать на отдых, потому что физически чувствовала в этом необходимость
Саливанчук: Я решила поехать на отдых, потому что физически чувствовала в этом необходимость
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 28 июля в Instagram сообщила, что уехала на отдых с семьей.

"Я решила поехать на отдых, потому что физически чувствовала в этом необходимость, поэтому было решено уехать с семьей отвлечься в Карпаты", – написала она.

Саливанчук отметила, что в Киеве помогала приютам, но после полученной травмы ноги врачи прописали ей три недели покоя и костыли.

"Я занималась спортом, помогала нашей стране и максимально отвлекала себя от плохих мыслей о войне, но мое здоровье не выдерживает, а мои дети истощены от постоянных сирен", – отметила актриса.

Саливанчук рассказала, что отправилась в Карпаты. 

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая вернулась в Киев.

Теги: Украина, здоровье, Карпаты, дети, травма, студия Квартал 95, актриса, отдых, врачи, продюсер, Анна Саливанчук, ноги
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