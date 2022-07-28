"Мое здоровье не выдерживает". Саливанчук рассказала, почему и куда именно уехала отдыхать

Саливанчук: Я решила поехать на отдых, потому что физически чувствовала в этом необходимость Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Я решила поехать на отдых, потому что физически чувствовала в этом необходимость, поэтому было решено уехать с семьей отвлечься в Карпаты", – написала она.

Саливанчук отметила, что в Киеве помогала приютам, но после полученной травмы ноги врачи прописали ей три недели покоя и костыли.

"Я занималась спортом, помогала нашей стране и максимально отвлекала себя от плохих мыслей о войне, но мое здоровье не выдерживает, а мои дети истощены от постоянных сирен", – отметила актриса.

Саливанчук рассказала, что отправилась в Карпаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)