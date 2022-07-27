"Красивая кошечка", "Вот так поворот". Дорофеева снялась, лежа на лужайке

Дорофеева: Я на ваших глазах влюблялась в чтение, а теперь хочу влюбить вас Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Книги я начала читать уже во взрослом возрасте, и теперь они занимают в моей жизни очень важное место. Они меняют меня, вдохновляют, совершенствуют, мотивируют находить новые смыслы… Каждая прочитанная книга – классный и интересный экспириенс! Я на ваших глазах влюблялась в чтение, а теперь хочу влюбить вас", – написала она.

Дорофеева отметила в посте один из интернет-магазинов книг. Подробностей совместного проекта она раскрывать не стала, но анонсировала его старт – 8 августа.

Пост Дорофеева сопроводила снимком, на котором она запечатлена в красном мини-платье с цветочным принтом. Артистка позировала, лежа на животе на лужайке и читая книгу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Вот так поворот", – отметил подписчик sovguts.

"Красивая кошечка", – написал fesenko851.