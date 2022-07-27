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27 июля, 2022
 
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"Красивая кошечка", "Вот так поворот". Дорофеева снялась, лежа на лужайке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева: Я на ваших глазах влюблялась в чтение, а теперь хочу влюбить вас
Дорофеева: Я на ваших глазах влюблялась в чтение, а теперь хочу влюбить вас
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) в Instagram 26 июля показала, как читает книгу на природе.

"Книги я начала читать уже во взрослом возрасте, и теперь они занимают в моей жизни очень важное место. Они меняют меня, вдохновляют, совершенствуют, мотивируют находить новые смыслы… Каждая прочитанная книга – классный и интересный экспириенс! Я на ваших глазах влюблялась в чтение, а теперь хочу влюбить вас", – написала она.

Дорофеева отметила в посте один из интернет-магазинов книг. Подробностей совместного проекта она раскрывать не стала, но анонсировала его старт – 8 августа.

Пост Дорофеева сопроводила снимком, на котором она запечатлена в красном мини-платье с цветочным принтом. Артистка позировала, лежа на животе на лужайке и читая книгу.

"Вот так поворот", – отметил подписчик sovguts.

"Красивая кошечка", – написал fesenko851.

Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Новые песни Дорофеевой как сольной артистки были написаны на русском языке. Сейчас она формирует украиноязычный репертуар.

Дорофеева после нападения РФ на Украину уехала за границу. Она ездит по европейским странам с благотворительными концертами в поддержку Украины.

Теги: книги, платье, Надя Дорофеева, певица, Dorofeeva
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