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27 июля, 2022
 
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"Барби". Новая пассия бывшего мужа Ани Лорак снялась в розовом купальнике в полный рост. Фото

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Реус находится в Турции
Реус находится в Турции
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Украинский визажист Лилия Реус, девушка экс-супруга замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, 26 июля в Instagram опубликовала фото, для которого позировала в розовом бикини.

Реус выбрала модель купальника с плавками-стрингами и бюстгальтер, оставляющий боковую часть груди неприкрытой.

Пассия Налчаджиоглу отметила локацию – она находится у него на родине, в Турции, в городе Мугла провинции Фетхие.

"Барби", – прокомментировала подписчица inara_osman.

Контекст:

Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). 

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Налчаджиоглу осудил российскую агрессию против Украины. "Люди спрашивают, почему я поддерживаю Украину. Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна", – написал он тогда.

Замалчивающая войну РФ против Украины Ани Лорак в конце июня засветилась в Москве в компании российских артистов, которые находятся либо в санкционных списках, либо в базе сайта "Миротворец". Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

Теги: Ани Лорак, купальник, фото, Мурат Налчаджиоглу, бикини, бюстгальтер, плавки, Лилия Реус
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