"Барби". Новая пассия бывшего мужа Ани Лорак снялась в розовом купальнике в полный рост. Фото

Реус выбрала модель купальника с плавками-стрингами и бюстгальтер, оставляющий боковую часть груди неприкрытой.

Пассия Налчаджиоглу отметила локацию – она находится у него на родине, в Турции, в городе Мугла провинции Фетхие.

"Барби", – прокомментировала подписчица inara_osman.

Контекст:

Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Налчаджиоглу осудил российскую агрессию против Украины. "Люди спрашивают, почему я поддерживаю Украину. Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна", – написал он тогда.

Замалчивающая войну РФ против Украины Ани Лорак в конце июня засветилась в Москве в компании российских артистов, которые находятся либо в санкционных списках, либо в базе сайта "Миротворец". Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.