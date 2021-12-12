Бульвар Шоубиз
 
12 декабря, 2021
 
Новости

"Я очень сильно возбудился", "Какая тигрица", "Клеопатра". Лорак с новой прической засветила грудь в декольте

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Публикация Ани Лорак собрала больше 80 тыс. лайков
Публикация Ани Лорак собрала больше 80 тыс. лайков
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ 43-летняя украинская певица Ани Лорак 11 декабря опубликовала в Instagram два фото, на которых позирует с новой прической – каре с челкой – и в бежевом мерцающем платье с глубоким декольте и вырезом на бедре.

Образ певицы дополнила бежевая шуба из искусственных перьев.

В подписи к фото Лорак поблагодарила авторов и слушателей ее композиции "Наполовину", за которую она получила статуэтку "Золотой граммофон".

Публикация певицы собрала больше 80 тыс. лайков.

"Боже, какая тигрица", – написала queenkarolina_.

"Сексуальное платье! Я очень сильно возбудился, когда смотрел выступление", – отреагировал egor8774.

"Клеопатра", – прокомментировала my_svetlaya_life.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак 15 августа 2009 года вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, а в январе 2019 года развелась с ним. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Сейчас бывший муж певицы состоит в отношениях с киевским визажистом Лилией Реус – осенью он сделал ей предложение. Ани Лорак свою личную жизнь не афиширует.

Теги: Ани Лорак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование
Елена ПОСКАННАЯ
  Актер "Квартала 95" Великий: "Квартал", который шутил остро политически, себя изжил. Сейчас мы в той ситуации, когда не будем шутить
  Актер "Квартала 95" Великий: "Квартал", который шутил остро политически, себя изжил. Сейчас мы в той ситуации, когда не будем шутить
Алеся БАЦМАН
Украина против России. Какие дела находятся на рассмотрении в ЕСПЧ и что сейчас с ними происходит
Украина против России. Какие дела находятся на рассмотрении в ЕСПЧ и что сейчас с ними происходит
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я в отпаде от этой женщины", "Зажигалка". Мать Наташи Королевой станцевала в Bentley
"Я в отпаде от этой женщины", "Зажигалка". Мать Наташи Королевой станцевала в Bentley
"Мама плохому не научит". Дочь Кроуфорд повторила ее легендарную обложку для Elle 1994 года
"Мама плохому не научит". Дочь Кроуфорд повторила ее легендарную обложку для Elle 1994 года
Джулия Робертс попала в объектив камер папарацци, когда примеряла обновку во время шопинга
Джулия Робертс попала в объектив камер папарацци, когда примеряла обновку во время шопинга
"Какими взрослыми выглядят их дети". Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили праздничную открытку к Рождеству
"Какими взрослыми выглядят их дети". Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили праздничную открытку к Рождеству
"Я очень сильно возбудился", "Какая тигрица", "Клеопатра". Лорак с новой прической засветила грудь в декольте
"Я очень сильно возбудился", "Какая тигрица", "Клеопатра". Лорак с новой прической засветила грудь в декольте
ДиКаприо купил дом в Беверли-Хиллз за $9,9 млн. В сети обнародованы фото недвижимости
ДиКаприо купил дом в Беверли-Хиллз за $9,9 млн. В сети обнародованы фото недвижимости
"Я должен был быть твоим фотографом". Голая Рианна снялась для рекламы своего бренда
"Я должен был быть твоим фотографом". Голая Рианна снялась для рекламы своего бренда
Принц Гарри и Меган Маркл названы самой фотогеничной королевской парой в мире
Принц Гарри и Меган Маркл названы самой фотогеничной королевской парой в мире
"Хотелось умереть, такая боль". Победитель "Холостячки" Задворный бросил главную героиню шоу Огневич
"Хотелось умереть, такая боль". Победитель "Холостячки" Задворный бросил главную героиню шоу Огневич
"Иногда было страшно". Чмерковский рассказал о навязчивых поклонницах и матерях, предлагавших ему своих дочерей
"Иногда было страшно". Чмерковский рассказал о навязчивых поклонницах и матерях, предлагавших ему своих дочерей
"Поменяла ориентацию?" Полуголая Maruv показала лесбийский поцелуй. Видео
"Поменяла ориентацию?" Полуголая Maruv показала лесбийский поцелуй. Видео
"Не любит Аллочка фотографироваться, а зря!" Галкин показал фото Пугачевой в мини-платье с обнаженными плечами
"Не любит Аллочка фотографироваться, а зря!" Галкин показал фото Пугачевой в мини-платье с обнаженными плечами
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами
"Наша прелесть". Настя Каменских показала фигуру в облегающем мини-платье
"Наша прелесть". Настя Каменских показала фигуру в облегающем мини-платье
  "Вы понимаете, что у вас видно трусы?" Иван Ургант потроллил Светлану Лободу
  "Вы понимаете, что у вас видно трусы?" Иван Ургант потроллил Светлану Лободу
"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова
"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS