"Я очень сильно возбудился", "Какая тигрица", "Клеопатра". Лорак с новой прической засветила грудь в декольте

Образ певицы дополнила бежевая шуба из искусственных перьев.

В подписи к фото Лорак поблагодарила авторов и слушателей ее композиции "Наполовину", за которую она получила статуэтку "Золотой граммофон".

Публикация певицы собрала больше 80 тыс. лайков.

"Боже, какая тигрица", – написала queenkarolina_.

"Сексуальное платье! Я очень сильно возбудился, когда смотрел выступление", – отреагировал egor8774.

"Клеопатра", – прокомментировала my_svetlaya_life.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)