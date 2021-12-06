"Переборщила с уколами", "Муж ее вечно на молоденьких менял". Ани Лорак записала видео для поклонников, но узнать ее смогли не все

Певица отметила, что ее выступление запланировано на 16 декабря.

Для съемки ролика артистка выбрала длинное серебристое платье с высоким разрезом вдоль ноги, дополнив образ массивными серьгами.

"Что с лицом? Не узнаю", – прокомментировали ролик пользователи сети.

"Переборщила с уколами красоты", – ответили фолловеры.

"Что будет с этой прекрасной леди через 10–20 лет? Мы ее не узнаем", – написали поклонники.

"Дивы" не хотят стареть. К тому же бывший муж-турок ее вечно на молоденьких менял. Обидно", – отреагировали подписчики.

"Идеальная и безупречная", – поддержали артистку ее фанаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)