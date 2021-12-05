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05 декабря, 2021
 
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"Невероятно красивые девочки". Ани Лорак умилила сеть новогодним фото с дочерью

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Ани Лорак с дочерью Софией показали, какую новогоднюю елку выбрали в этом году
Ани Лорак с дочерью Софией показали, какую новогоднюю елку выбрали в этом году
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ 43-летняя украинская певица Ани Лорак 5 декабря опубликовала в Instagram фото, на котором позирует вместе с дочерью Софией и домашним питомцем – собакой по кличке Тоша на фоне новогодней елки.

"А у нас дома уже праздничное настроение. Нашему Тоше сегодня исполнился годик и месяц. Поэтому решили украсить дом раньше", – подписала она публикацию, а также поинтересовалась у подписчиков, поставили ли они уже елку и какую выбрали на этот раз.

"Невероятно красивые девочки. Хороших выходных", – написала v.popova.2003.

"Волшебные", – прокомментировал пользователь your_poetic_flower.

"Такие милые, поздравляю! Мы еще не поставили елку!" – отреагировала puturidzelika.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Теги: Новый год, Ани Лорак, елка, дети, собаки, певица, дом
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