"Невероятно красивые девочки". Ани Лорак умилила сеть новогодним фото с дочерью

Ани Лорак с дочерью Софией показали, какую новогоднюю елку выбрали в этом году Фото: anilorak / Instagram

"А у нас дома уже праздничное настроение. Нашему Тоше сегодня исполнился годик и месяц. Поэтому решили украсить дом раньше", – подписала она публикацию, а также поинтересовалась у подписчиков, поставили ли они уже елку и какую выбрали на этот раз.

"Невероятно красивые девочки. Хороших выходных", – написала v.popova.2003.

"Волшебные", – прокомментировал пользователь your_poetic_flower.

"Такие милые, поздравляю! Мы еще не поставили елку!" – отреагировала puturidzelika.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)