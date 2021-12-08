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08 декабря, 2021
 
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"Прекрасный холмик ниже пупка", "Какая фигурка сексуальная". Ани Лорак позировала на тренировке с голым животом

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Ани Лорак: До Нового года осталось три недели
Ани Лорак: До Нового года осталось три недели
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак 8 декабря опубликовала снимки, на которых она запечатлена во время занятий в тренажерном зале.

Певица выбрала для тренировки синий костюм, состоящий из плотно облегающих фигуру лосин и топа, оголяющего плоский живот. На заглавном фото артистка позирует с гантелей в руке.

"Держу баланс в последний месяц уходящего года. До Нового года осталось три недели. А как вы готовитесь к встрече 2022-го?" – спросила артистка. 

"Восхитительная! Какая же у вас фигура сексуальная", – написали поклонники. 

"Как ты прекрасна, и также прекрасный у тебя холмик, что ниже твоего пупка", – отреагировали фолловеры.

"У вас блин сбоку поплыл", – заметили подписчики.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак 15 августа 2009 года вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, а в январе 2019 года развелась с ним. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Сейчас бывший муж певицы состоит в отношениях с киевским визажистом Лилией Реус – осенью он сделал ей предложение. Ани Лорак свою личную жизнь не афиширует.

Теги: спорт, здоровье, Ани Лорак, певица, фитнес
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