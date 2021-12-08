"Прекрасный холмик ниже пупка", "Какая фигурка сексуальная". Ани Лорак позировала на тренировке с голым животом

Ани Лорак: До Нового года осталось три недели Фото: anilorak / Instagram

Певица выбрала для тренировки синий костюм, состоящий из плотно облегающих фигуру лосин и топа, оголяющего плоский живот. На заглавном фото артистка позирует с гантелей в руке.

"Держу баланс в последний месяц уходящего года. До Нового года осталось три недели. А как вы готовитесь к встрече 2022-го?" – спросила артистка.

"Восхитительная! Какая же у вас фигура сексуальная", – написали поклонники.

"Как ты прекрасна, и также прекрасный у тебя холмик, что ниже твоего пупка", – отреагировали фолловеры.

"У вас блин сбоку поплыл", – заметили подписчики.

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