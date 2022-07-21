Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам

Дорофеева: Чтение для меня – не только один из любимых процессов, но и важная составляющая ментальной поддержки Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Певица снялась в черной просторной футболке с принтом в виде украинского паспорта на груди.

"Чтение для меня – не только один из любимых процессов, но и важная составляющая ментальной поддержки", – призналась она.

Дорофеева поинтересовалась у подписчиков, какая книга им в последнее время помогла, поддержала, зарядила.

Она отметила, что вскоре поделится своими книжными рекомендациями в новом проекте.

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