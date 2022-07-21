Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2022
 
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Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам

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Дорофеева: Чтение для меня не только один из любимых процессов, но и важная составляющая ментальной поддержки
Дорофеева: Чтение для меня – не только один из любимых процессов, но и важная составляющая ментальной поддержки
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) в Instagram 20 июля опубликовала свое новое фото, для которого позировала без видимой косметики на лице.

Певица снялась в черной просторной футболке с принтом в виде украинского паспорта на груди.

"Чтение для меня – не только один из любимых процессов, но и важная составляющая ментальной поддержки", – призналась она.

Дорофеева поинтересовалась у подписчиков, какая книга им в последнее время помогла, поддержала, зарядила.

Она отметила, что вскоре поделится своими книжными рекомендациями в новом проекте.

Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Новые песни Дорофеевой как сольной артистки были написаны на русском языке. Сейчас она формирует украиноязычный репертуар.

Дорофеева после нападения РФ на Украину уехала за границу. Она ездит по европейским странам с благотворительными концертами в поддержку Украины.


Теги: Украина, паспорт, концерт, Надя Дорофеева, певица, макияж, Dorofeeva, косметика
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