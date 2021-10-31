Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2021
 
Новости

"Специально надевала что-то объемное". Дорофеева рассказала, что долгое время комплексовала из-за своей груди

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева рассказала, что во время гастролей группы "Время и Стекло" буквально не вылезала из спортивной одежды
Дорофеева рассказала, что во время гастролей группы "Время и Стекло" буквально не вылезала из спортивной одежды
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева в интервью "Vogue Украина" 30 октября призналась, что комплексовала из-за маленького бюста.

Артистка рассказала, что во время гастролей группы "Время и Стекло" буквально не вылезала из спортивной одежды. Во-первых, так было удобно; во-вторых, стеснялась худобы.

"Я специально надевала что-то объемное, чтобы скрыть субтильный верх. Я комплексовала и только лет в 28 поняла, что со мной все нормально. У меня красивая грудь, но небольшая, – а я думала, ну как же, у исполнительницы поп-музыки должна быть пышная грудь. Все время стеснялась", – говорит певица.

Сейчас свои комплексы по поводу груди Дорофеева считает глупыми.

"Боже, это так глупо! Мне нравится, как меняется мир, нравится, когда девушки делятся своими историями и пишут о том, как важно себя принимать. Хочется сказать, что растяжки – это нормально; комплексовать из-за своей худобы – нормально; стесняться высокого роста – нормально. Хочется говорить об этом. Стесняешься своей худобы? Не надо! Носи модные пиджаки! Посмотри, как одевается Юля Пелипас, будь яркой и не обращай внимания, что кто-то подумает о тебе", – отметила она.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).

Теги: Надя Дорофеева, Dorofeeva
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Елена ПОСКАННАЯ
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Танцор Дикусар в образе Нептуна станцевал на пилоне
Танцор Дикусар в образе Нептуна станцевал на пилоне
"Специально надевала что-то объемное". Дорофеева рассказала, что долгое время комплексовала из-за своей груди
"Специально надевала что-то объемное". Дорофеева рассказала, что долгое время комплексовала из-за своей груди
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Идиллия", "Невероятно милые". Горбунов растрогал подписчиков семейным фото
"Идиллия", "Невероятно милые". Горбунов растрогал подписчиков семейным фото
"Жизнь стала ярче". Экс-нардеп Парасюк стал отцом
"Жизнь стала ярче". Экс-нардеп Парасюк стал отцом
Никитюк вместе со Свитолиной сходила на мистический балет "Жизель" с Кухар
Никитюк вместе со Свитолиной сходила на мистический балет "Жизель" с Кухар
  Слепой барабанщик на шоу "Україна має талант" растрогал члена жюри Притулу до слез. Видео
  Слепой барабанщик на шоу "Україна має талант" растрогал члена жюри Притулу до слез. Видео
Преследовавшие Болдуина папарацци забыли имя убитой им оператора, о которой хотели задать вопрос
Преследовавшие Болдуина папарацци забыли имя убитой им оператора, о которой хотели задать вопрос
"Мои дети в машине плачут". Болдуин попросил преследовавших его папарацци оставить в покое его семью
"Мои дети в машине плачут". Болдуин попросил преследовавших его папарацци оставить в покое его семью
"Король туалетных вантузов". Солист Måneskin Давид поделился с фанатами селфи из туалета
"Король туалетных вантузов". Солист Måneskin Давид поделился с фанатами селфи из туалета
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
Тринчер на отдыхе в Танзании засветила ягодицы и промежность
Тринчер на отдыхе в Танзании засветила ягодицы и промежность
Огневич рассказала о хейте в ее сторону из-за шоу "Холостячка"
Огневич рассказала о хейте в ее сторону из-за шоу "Холостячка"
"К сожалению, жизнь – не Instagram". Потап показал, как выглядел бы с "идеальным лицом"
"К сожалению, жизнь – не Instagram". Потап показал, как выглядел бы с "идеальным лицом"
"Мама чертей". Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова нарядилась в Малефисенту и оголила грудь
"Мама чертей". Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова нарядилась в Малефисенту и оголила грудь
"Сладость или гадость?" Хименес-Браво нарядился в чумного доктора к Хэллоуину
"Сладость или гадость?" Хименес-Браво нарядился в чумного доктора к Хэллоуину
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS