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27 июля, 2022
 
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"Настоящую любовь не отнимет ни война, ни разлука". Каменских показала себя в процессе написания песни. Фото

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Каменских: Настоящая любовь живет вне времени и пространства
Каменских: Настоящая любовь живет вне времени и пространства
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) на своей странице в Instagram 26 июля поделилась снимком за письменным столом.

Певица запечатлена с ручкой в руке перед листом бумаги.

"Настоящую любовь не отнимет ни война, ни разлука. Она живет вне времени и пространства. Несмотря на боль и на все невзгоды. Такая любовь делает нас сильнее. И вдохновляет на песни, которые пишутся просто от руки и просто на одном дыхании", – отметила она в подписи к фото.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

23 мая 2019 года Каменских вышла замуж за Потапа.

За пять дней до начала полномасштабной войны России против Украины супруги выехали в Испанию. Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Теги: Украина, война, война России против Украины, Настя Каменских, певица, фото, певица NK
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